錢進高息ETF 甜甜價浮現…14檔含息報酬率誘人

高股息ETF在台受到歡迎，有多檔高股息ETF年化配息率上看雙位數，吸引買盤積極進場卡位，推升高股息ETF總規模衝上1.5兆元，其中，規模超過百億元的檔數已來到14檔。投信業者表示，近期盤勢拉回整理，是投資人低接績優高股息ETF的好時機。

台股今年以來表現亮眼，隨著大盤指數位階提升，許多投資人擔憂高股息成分股因股價高漲，未來殖利率將大幅縮水。

隨著台股短線跌破季線，投信業者建議，著眼於股息的投資人更應該趁拉回時機，進場降低成本、把握領更高的股息機會。

觀察這14檔規模百億等級的高股息ETF，以今年來含息報酬率表現，儘管近來台股震盪，但凱基優選高股息30（00915）漲幅仍高達26.2%，是唯一表現超過大盤的高息ETF，今年有望蟬聯高股息ETF績效王。元大台灣高息低波、群益半導體收益、富邦特選高股息30、中信成長高股息、群益台灣精選高息、和大華優利高填息30等，漲幅逾15%。

14檔規模百億元以上高股息ETF

今年在沒有景氣循環股配出高息下，回歸各類股應有的配息狀況，大盤目前殖利率為2.44%。隨著高股息ETF成分股都換過一輪後，最新14檔百億高息ETF成分股平均現金殖利率都超過大盤，平均為3.88%。

包含群益台灣精選高息、台新永續高息中小、群益科技高息成長、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、中信成長高股息都超過4%，其中又以群益台灣精選高息4.5%最高。

近年多家投信也透過配發資本利得的方式，來維持投資人期待的「高」配息率。但市場投資專家建議，投資人不可將資本利得的配發當作常態，因未來行情難料，空頭階段不可能憑空產生資本利得。

有收益平準金的ETF，可以從淨值組成中的收益平準金、資本（損益）平準金兩項做觀察，分別代表該ETF潛在可分配的息收及資本利得，而成立時間較長的ETF，帳上也相對有機會累積可配的祖產。

專家提醒ETF成分股所配發的現金股利，才是高股息ETF的核心關鍵所在，具有穩定且可持續的配息表現，才是投資關鍵。