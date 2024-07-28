科技股賣壓大 法人：趁便宜撿科技型ETF

美財報周登場，部分大型科技股財報公布後，股價修正壓力大。法人認為，ＥＴＦ投資的是一籃子股或債，台股第三季進入整理期本就在預期中，第四季、甚至明年表現應比今年更好，建議最近拉回，可加碼科技主題型ＥＴＦ。

回顧近三個月，受惠ＡＩ需求暴增，今年來台股科技類股表現強勢，但投資個股風險過高，故聚焦在台股科技主題的ＥＴＦ成為投資人首選。觀察最受歡迎的台股科技主題ＥＴＦ，前三名分別為復華台灣科技優息、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體。

資產管理專家分析，今年以來多國股市都刷出新高，第三季因企業財報陸續公布，市場進入整理期，第四季後訂單及獲利會更加穩定，ＡＩ從雲到端的運用正要起步，二○二五年會更加明顯，投資ＥＴＦ要留意選大不選小，大型科技企業掌握關鍵核心技術，才是這波最大受惠者。