日經225指數跌破半年線 半導體淪重災區…ETF還可以買嗎？

日本股市的入口指數-日經225指數跌破半年線，而半導體族群更淪為重災區，相關指數更是跌破年線支撐，而ETF新兵-台新日本半導體（00951）26日為開始掛牌交易的第一天，遭遇半導體產業逆風、台股休市補跌、匯率波動，市價大摔8.29%，跌幅為258檔ETF最深的一檔，收在9.18元，且仍溢價2.11%，成交量達33095張。

00951掛牌上市日期為25日，碰上颱風使台股休市，延後至26日上市交易。該ETF是盤面上第七檔純投資日股的ETF，追蹤指數為NYSE FactSet日本半導體指數，IPO價格為10元。

00951於7月8日至12日募集，募集金額約30億元，並於22日至23日完成布局。目前股票與期貨比重約98%、現金約2%，前五大持股為瑞薩電子、東京威力科創、愛德萬測試、迪思科、斯克林集團。

台新日本半導體經理人黃鈺民表示， 日本半導體指數在7月11日達新高，惟受到美國拜登政府考慮升級對中國出口設備禁令（FDTR）、大型科技股財報表現不如預期等影響，指數創高後表現相對疲軟。根據Bloomberg資料顯示，7月11日至25日期間，以日幣計價NYSE FactSet日本半導體指數下跌約21%。

此外，觀察自ETF建倉以來，所追蹤指數在22日至25日期間，下跌約6.98%（以日幣計價）。經過短時間快速修正，指數已跌破年線，評價面也相對便宜。短線市場仍待重振信心。從基本面來看，全球半導體設備銷售額在今年與明年維持成長，黃鈺民建議投資人可找尋逢低布局買點。

而追蹤同指數的中信日本半導體擬於7月30日展開募集。中信日本半導體（00954）經理人葉松炫表示，在1980年代，日本一度是全球半導體市占龍頭，但從1990年代開始，韓國和台灣公司在政府支持下大量投資，日本半導體在全球市佔率逐漸落後。但後來美中貿易衝突加劇導致供應鏈移轉，加上半導體成為國家戰略產業後，憑藉技術領先以及政府大力支持，日本半導體業者以「強勢回歸」，現在正是投資日本半導體產業的黃金時期。