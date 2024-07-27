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台股上演大怒神補跌戲碼 今年來高股息ETF唯一贏過大盤的是它

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
綜觀22檔高股息ETF，全數比大盤抗跌，凸顯高股息ETF提供下檔保護的能力，前8名跌勢更持穩在1%以內，其中，富邦臺灣優質高息更是逆勢以0.39%收紅。圖／聯合報系資料照
綜觀22檔高股息ETF，全數比大盤抗跌，凸顯高股息ETF提供下檔保護的能力，前8名跌勢更持穩在1%以內，其中，富邦臺灣優質高息更是逆勢以0.39%收紅。圖／聯合報系資料照

凱米颱風襲台全台不平靜，台股休市兩天過後也很不平靜，休市期間美股重量級指標股劇烈修正，台股周五一開盤就上演大怒神補跌戲碼，一開盤即下殺982點，終場加權指數以下跌3.29%坐收。

綜觀22檔高股息ETF，全數比大盤抗跌，凸顯高股息ETF提供下檔保護的能力，前8名跌勢更持穩在1%以內，其中，富邦臺灣優質高息更是逆勢以0.39%收紅。

進一步觀察今年以來表現，可以發現今年台股歷經上沖下洗，前七月即將結束，目前僅有去年以及今年以來的高股息ETF績效王凱基優選高股息30（00915），仍以26.21%績效，打敗加權報酬指數的25.62%。

凱基優選高股息30經理人施政廷表示，00915的篩選條件包含高股息、高品質、低波動，並搭配下行風險指標排除潛藏下跌風險的弱勢股。00915最近一次更換成分股，依據獲利、品質、下行風險指標或是波動度與股息排序等條件定審，換股過後電子股比重降而傳產、金融股比重上升，顯示調整後的成份股配置適度反應資金輪動。

施政廷指出，雖然近期台股波動劇烈，不過不論從總經面或是企業獲利來看，台股都具備基本面支撐，在景氣與實質企業獲利上修雙重加持下，台股也具備本益比上修的條件，短線面臨拉回修正，正是逢低布局長線行情好時機，擔心承擔過劇風險的投資人，不妨以具備高股息低波動特性的ETF分批布局，以相對低成本累積部位參與台股後市的本益比上修行情。

八大抗跌高股息ETF。資料來源：CMoney，統計至7/26，單位%
八大抗跌高股息ETF。資料來源：CMoney，統計至7/26，單位%

ETF 台股 高股息

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