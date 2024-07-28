快訊

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運體操／唐嘉鴻資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大數字／台美股市走勢 高度相關

經濟日報／ 記者陳美君╱台北報導

台股指數屢創新高，中央銀行分析，2023年11月初至2024年6月上旬間，美股與台股走勢呈高度相關，那斯達克指數上漲33.3%，台股上漲36.6%，二者相關係數高達0.91。

央行報告指出，回顧2023年11月至12月，市場臆測2024年聯準會可望多次降息，加以輝達（NVIDIA）強勁獲利表現激勵國內外科技股營收展望，推升那斯達克指數上漲16.81%，台股加權指數上漲12.1%。

至於2024年1月至4月，AI熱潮持續發酵，投資人樂觀預期生產力將大幅提升，美股漲勢續獲支撐；但因美國就業與通膨數據高於預期，澆熄市場對聯準會降息步調的預期，導致4月中下旬美股稍見回檔，那斯達克指數小幅上漲4.31%。台股方面，除科技股走勢持續與美股連動外，今年3月國內湧現高股息ETF申購熱潮，支撐台股續漲，台股加權指數上漲13.8%。2024年5月1日以來至6月7日為止，市場樂觀期待美國可望迎來「金髮女孩」經濟（註：指經濟不太冷、通膨不太熱，也就是恰到好處），且市場預期聯準會將啟動降息，那斯達克漲9.4%，台股加權指數上漲7.2%，連袂創下新高。

台股 指數 美股

延伸閱讀

科技股剉著等…法人建議「有便宜先撿」 這3檔台股科技ETF超夯

安聯投信：台股有望在季線與半年線之間整理

台股急回 鎖定強勢股操作

謝金河：台積電仍是台股的中樞神經

相關新聞

錢進高息ETF 甜甜價浮現…14檔含息報酬率誘人

高股息ETF在台受到歡迎，有多檔高股息ETF年化配息率上看雙位數，吸引買盤積極進場卡位，推升高股息ETF總規模衝上1.5...

科技股賣壓大 法人：趁便宜撿科技型ETF

美財報周登場，部分大型科技股財報公布後，股價修正壓力大。法人認為，ＥＴＦ投資的是一籃子股或債，台股第三季進入整理期本就在...

大數字／ETF人氣旺 台股一路向上

全民瘋投ETF，對台股造成哪些影響？中央銀行6月發布的最新專題報告指出，國內ETF的募資熱潮，促使投信法人及散戶資金積極...

大數字／央行提醒 防範五大風險

ETF讓投資人得以低廉的成本複製指數報酬，近年來廣受投資人青睞，使得ETF市場成長快速，規模日漸龐大。不過，中央銀行近期...

大數字／台美股市走勢 高度相關

台股指數屢創新高，中央銀行分析，2023年11月初至2024年6月上旬間，美股與台股走勢呈高度相關，那斯達克指數上漲33...

日經225指數跌破半年線 半導體淪重災區…ETF還可以買嗎？

日本股市的入口指數-日經225指數跌破半年線，而半導體族群更淪為重災區，相關指數更是跌破年線支撐，而ETF新兵-台新日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。