大數字／台美股市走勢 高度相關

台股指數屢創新高，中央銀行分析，2023年11月初至2024年6月上旬間，美股與台股走勢呈高度相關，那斯達克指數上漲33.3%，台股上漲36.6%，二者相關係數高達0.91。

央行報告指出，回顧2023年11月至12月，市場臆測2024年聯準會可望多次降息，加以輝達（NVIDIA）強勁獲利表現激勵國內外科技股營收展望，推升那斯達克指數上漲16.81%，台股加權指數上漲12.1%。

至於2024年1月至4月，AI熱潮持續發酵，投資人樂觀預期生產力將大幅提升，美股漲勢續獲支撐；但因美國就業與通膨數據高於預期，澆熄市場對聯準會降息步調的預期，導致4月中下旬美股稍見回檔，那斯達克指數小幅上漲4.31%。台股方面，除科技股走勢持續與美股連動外，今年3月國內湧現高股息ETF申購熱潮，支撐台股續漲，台股加權指數上漲13.8%。2024年5月1日以來至6月7日為止，市場樂觀期待美國可望迎來「金髮女孩」經濟（註：指經濟不太冷、通膨不太熱，也就是恰到好處），且市場預期聯準會將啟動降息，那斯達克漲9.4%，台股加權指數上漲7.2%，連袂創下新高。