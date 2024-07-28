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大數字／央行提醒 防範五大風險

經濟日報／ 記者陳美君╱台北報導
中央銀行。 聯合報系資料照
中央銀行。 聯合報系資料照

ETF讓投資人得以低廉的成本複製指數報酬，近年來廣受投資人青睞，使得ETF市場成長快速，規模日漸龐大。不過，中央銀行近期在報告裡示警，ETF對金融市場仍帶來風險，主要包括系統性風險、助漲助跌風險、集中度風險、折溢價風險與追蹤誤差風險。

央行分析，ETF採行「一籃子交易」模式，導致股票彼此間交易價量行為愈來愈相似（相關係數上升），以致風險分散效果降低，恐增加系統性風險。其次是助漲助跌風險；當市場過度樂觀或不確定性增加時，投資者可能會模仿其他投資者的行為，形成羊群效應。

第三為集中度風險；ETF追蹤標的主要集中少數幾家大公司時，可能導致成分股間具較高連動性。第四為折溢價風險；第五是追蹤誤差風險；是指ETF報酬率與標的指數報酬率的差異程度，可能原因包括基金支付費用、計價貨幣及交易貨幣間的匯率差價等，皆會造成ETF資產淨值與股價指數間存在差異。

ETF 指數 風險

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