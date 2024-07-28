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大數字／ETF人氣旺 台股一路向上

經濟日報／ 記者陳美君╱台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

全民瘋投ETF，對台股造成哪些影響？中央銀行6月發布的最新專題報告指出，國內ETF的募資熱潮，促使投信法人及散戶資金積極投入台股，推升台股今年3月漲幅領先國際股市；由於投資人3月積極參與ETF募集，投信業者被動建倉加碼購入成分個股，今年3月29日，投信買超上市櫃金額分創599億元及146億元的歷史新高。

央行在「近期全球股市變動分析—兼論ETF熱潮對台股之影響」報告裡指出， 回顧今年3月，台股除隨國際股市走升，外資買超集中市場227億元外，主要因兩檔重量級ETF：00939、00940上市建倉，投信大幅買超2,020億元，加上散戶蜂擁追捧，資金大量湧入，推升台股3月漲幅達7%，居主要股市之冠。

央行報告指出，台灣ETF市場蓬勃發展，股票型ETF近期深獲投資人青睞。近年國內ETF快速成長，2018年底規模僅7,446億元，其中國內股票型ETF為1,071億元，今年4月底已達4.77兆元，國內股票型ETF為1.91兆元，整體ETF規模過去五年間成長逾五倍，其中，國內股票型ETF成長更高達1,688%，遠超過台股同期間市值成長率120%。

隨ETF規模快速增長，其占台股市值比重亦逐漸上升，2018年底國內股票型ETF規模僅占台股市值0.33%，至今年4月底提高至2.71%。

此外，2023年初以來至2024年4月，國內股票型ETF日平均成交值約93億元，僅占台股總成交值約2.43%。2023年成交比重約2.14%，今年前四月升至3.09%。

央行指出，以定期定額交易戶數排行觀之，前十名ETF均為股票型，其中高股息ETF占五檔，且交易戶數遠高於股票交易戶數。ETF定期定額交易熱絡，亦帶動國內股票型ETF日平均成交金額逐步走高，至今年3月底為231億元，創歷史新高，顯見國人熱中投資ETF產品。

由於高股息ETF熱銷引發市場關注，金管會於今年2月底就ETF產品結構、資訊揭露、流動性等三面向提出六項強化監理措施，以滿足投資人投資需求及保障投資人權益。

央行解釋，指數股票型基金（ETF）將股價指數證券化，透過持有表彰指數成分標的的受益憑證來間接投資，讓投資人不須以傳統方式進行一籃子股票之投資，即可獲得相當於一籃子股票之報酬，為近年重要的金融創新產品。

交易方式上，可分為初級市場與次級市場。在次級市場中，ETF與股票完全相同，投資人只要有證券帳戶，就可以在盤中隨時買賣ETF。ETF在初級市場中有所謂「實物申購」與「實物贖回」機制。「實物申購」是授權參與者將一籃子股票交換等值的ETF，這一籃子股票必須依ETF標的指數成份股及權重組成;「實物贖回」則是將持有的ETF換回等值的一籃子股票。ETF發行人會對實物申購贖回訂出基準門檻，一般都是機構法人才會參與。

當ETF的交易市價與以一籃子成分股表彰其淨值發生差異時，不管是溢價（市價高於淨值）或折價（市價低於淨值），因有套利空間，投資人可透過實物申購贖回機制，使兩者價格漸趨一致。

ETF 台股 投資人

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