高息ETF夯 投資人愈跌愈買

台股殺聲隆隆，昨（26）日補跌752點，賣壓一舉摜破季線支撐，ETF跟著臉綠，僅約14%標的收紅，全體258檔ETF平均下跌1.5%，連帶總規模失守5.5兆元，減少566億元，降至5.47兆元。

不過，ETF投資人勇敢發揮愈跌愈買的屬性，國泰永續高股息、元大高股息等知名標的交易量分別達12萬張、10萬餘張，各較前一個交易日激增1.39倍、2.27倍。整體ETF合計有逾106億元淨申購流入。此外，避險買盤大量流人元大台灣50反1，爆出42.4萬張大量，居昨日成交量第一名。

以台股ETF觀察，昨日除了四檔反向ETF外，僅富邦臺灣優質高息一檔高股息ETF逆勢收紅，上漲0.09%成為萬綠叢中一點紅，因最大持股是漲停板的鈊象，第三大持股聯詠也小幅收紅，貢獻ETF走勢。

至於高價ETF部分，元大電子跌破百元關卡，使百元俱樂部成員剩下八位，最高峰時期有11檔。

雖然ETF隨著盤勢震盪拉回，不過買盤勇於進場撿便宜，整體ETF合計仍有逾106億元淨申購流入。其中，熱門的高股息標的如復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、元大高股息和國泰永續高股息廣受青睞，單日申購額在14億至26億元間不等，顯示出投資人對高股息ETF的高度偏好。

此外，槓桿型和市值型ETF也吸引買盤關切，代表投資人對台股後市仍具信心，包含元大台灣50正2、富邦台50、富邦臺灣加權正2單日申購額在6億至13億元間不等。

國泰投信指出，今年以來美國、加拿大、歐洲、台灣、日本等國股市刷出新高點，第3季因企業財報陸續公布，市場進入整理期，第4季後訂單及獲利會更穩定。

何況AI大戰才剛開打，從雲到端的運用正要起步，2025年會更加明顯，投資ETF要留意選大不選小，因大型的科技企業領頭羊，掌握關鍵核心技術，才會是這波商機下的最大受惠者。