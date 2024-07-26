00951掛牌交易出師不利 創下兩紀錄

台新日本半導體ETF（00951）今天掛牌交易出師不利，創下兩紀錄。首先00951原訂25日掛牌，碰上連續兩天颱風假，台股休市，延後至26日上市交易，為ETF掛牌上市遇到颱風延後交易首例。

此外，颱風休市期間，AI類股修正從美國蔓延到亞洲，00951鎖定投資日本半導體相關類股，主要持股包括東京威力科創（Tokyo Electron）、瑞薩電子（Renesas）等，為這波AI股修正的重災區。

00951今天掛牌交易首日，掛牌價為7月23日淨值新台幣10.01元，上市交易首日股價重挫，終場大跌0.83元或8.3%，收在9.18元，創下ETF掛牌首日股價跌幅紀錄。

法人分析，包括台灣、美國和日本，今年AI、半導體相關類股股價同步狂飆，帶動指數頻創新高；00951今天掛牌就碰上漲多後的回檔修正，還未受惠就先成為受災戶。

00951聚焦日本半導體產業投資，看好台積電首座日本廠今年2月開幕營運，接著還要在日本熊本興建二廠，有機會帶動日本半導體產業復興。

台新投信投資長趙志中表示，日本半導體產業在1990年代曾經是世界第一，如今日本在許多半導體設備、材料方面仍然掌握關鍵技術，像是全球前10大半導體設備商，日本就包辦其中4家。

國內另一檔由中信投信發行的中信日本半導體ETF（00954），也準備於7月30日開募。