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下跌750點彎腰撿鑽石…到懷疑人生？ 狂熱股迷：00944跌最少00713排在它之後

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

股市爆料同學會．金融股肥羊】

今天台股出現4月以來第2大跌幅，一共跌了750點，盤面一片慘綠。

好消息是00944很爭氣，大盤跌3.29%，00944只有跌0.73%，高股息中排名第2。

今天無疑是彎腰撿鑽石的好時機，雖然這幾天很多人已經彎到腰快斷了，不過投資就是這樣，買的越便宜，未來賺錢機會越高！

以944追蹤指數過去幾年的表現，每逢大跌進場，後面半年全數都是正報酬，而且績效也會優於其他高股息ETF。

少跌就是賺！風雨生信心啊兄弟們！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

00701國泰股利精選30 00713元大台灣高息低波 00730富邦臺灣優質高息 00900富邦特選高股息30 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00932兆豐永續高息等權 00939統一台灣高息動能 00944野村台灣趨勢動能高股息

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