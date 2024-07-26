下跌750點彎腰撿鑽石…到懷疑人生？ 狂熱股迷：00944跌最少00713排在它之後
【股市爆料同學會．金融股肥羊】
今天台股出現4月以來第2大跌幅，一共跌了750點，盤面一片慘綠。
好消息是00944很爭氣，大盤跌3.29%，00944只有跌0.73%，高股息中排名第2。
今天無疑是彎腰撿鑽石的好時機，雖然這幾天很多人已經彎到腰快斷了，不過投資就是這樣，買的越便宜，未來賺錢機會越高！
以944追蹤指數過去幾年的表現，每逢大跌進場，後面半年全數都是正報酬，而且績效也會優於其他高股息ETF。
少跌就是賺！風雨生信心啊兄弟們！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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