00878、00940、00929…熱門高息ETF跌到臉綠！ 專家：00878抗跌追漲能力強

美股重挫、日股接連下滑，台股今天開盤面臨黑色星期五，盤中拉回近千點，一票高股息ETF們全都臉綠綠，聰明的投資人已經準備進場大撿便宜，上半年屢創高點的00878國泰永續高股息，終於從貴桑桑的25元，回到23.00大關前盤旋；掛牌前搶破頭的00940元大台灣價值高息，盤中來到破發價9.71元；另一檔同樣名列熱門ETF的00929復華台灣科技優息，盤中也跌2.17%，來到19.4元。

知名ETF理財達人卡哇KAWA近日拍影片分享，大跌是存股的好朋友，他分析台股今年屢創新高，最高到24,416點，最近則是一路下殺回到季線，下殺速度極快，但股市玩的就是人性，心態比別人強比別人穩，就能持續享受股海行情，如果經常動搖的話，就會在大漲或大跌情況下，做出不理智的選擇，很多人不見棺材不掉淚，見到棺材又後悔為什麼是自己的韭菜模式。

卡哇提到，長期投資者看到市場上漲或下跌都會開心，因為上漲時候資產放大，下跌時候能加碼買入好的標的，只有上漲開心、下跌卻非常害怕的人，都只是假長線，容易錯過長線行情，想要避開下跌的人，也會錯過上漲機會，長期進進出出，就會錯過最大漲幅的那幾天，報酬率就會腰斬再腰斬，人性判斷通常都是小賺大賠，績效會是天跟地的差別。

卡哇表示自己已經默默存00878超過2年，目前總張數超過57張，他從一步一步慢慢前進，碰到不理性下殺就開始撿，目標張數是100張，是00878的鐵粉之一。

法人也表示，從00878成分股來看，有兩成金融股和六成的電子股，去年AI開始領漲，00878表現明顯優於大盤，讓投資人信心大增，受益人數連連上升，今年又受到金融股大漲，激勵00878股價表現，從已公布的上半年金融股財報來看，多家金融業獲利超乎預期，00878有金融助攻，又有AI點火，抗跌追漲的能力強，很適合做為高股息ETF的核心持股。

專家提醒，00878這幾日的甜甜價，是粉絲們逢低布局的最佳時機，加上8月00878即將除息，過往除息前還有一波買盤湧入，可能會拉高價格，趁便宜時進場先卡位，累積更多單位數之外，成本價越低，股息殖利率才會越高。