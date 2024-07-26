00940再配0.05元…配息不亮眼又破發！ 知美「股息價差沒得賺」：我也是股東

00940元大臺灣價值高息，連續兩個月配息0.05元；一張50摳、年化配息率6.05%，00940自救會即將啟動？

2024年07月23日，元大投信官網公告，00940元大臺灣價值高息，預計8月份除息再配現金股利0.05元，利用公告當天的收盤價格9.92元計算，單次配息率0.50%，年化配息率6.05%。

一張50摳、年化配息率6.05%，00940自救會即將啟動？

成立初期，主打過去五年平均殖利率8.6%，然而實際領到手上卻只有6.05%，不少網友紛紛表態：00940自救會重新啟動！

不只是配息表現不夠亮眼，近期台股大跌，00940再度跌破發行價格，更是價差、配息都沒有賺到，自從00940四月掛牌以來，台灣加權股價指數，已經從2萬點一路漲到快要2萬3千點，而00940的市場價格，卻只有從破發的9.76元成長到9.92元。

當然，有時候新成立的ETF，只是需要對的時間證明自己，00940選擇今年高點發行，碰巧又碰上市值型漲勢更好，台積電領漲把高股息完全比下去，當初成立的時候聲量有多高，自然現在就必須承受更大的壓力，2023年的時候，高股息年度績效更勝市值型，今年2024年變成市值型更勝高股息，ETF的績效表現...

我們沒有辦法準確預測，所以知美一再跟大家強調，想要長期持有一檔ETF，最重要的不是目前的短期績效，而是最核心的選股邏輯，一定要好好看仔細，因為未來的績效，通通是由挑選的一籃子股票主導。

P.S：知美每個月都有定期定額5000元00940，請粉絲不要罵我，我也是自己人！

00940本次配息資訊如下：

配息金額：0.05元 最後買進日：2024年08月07日 除息日：2024年08月08日 配息日：2024年09月02日

00940基金淨值組成如下（2024/07/23）：

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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