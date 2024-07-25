反向型、債券型ETF 搶手

國際股市近期震盪，據統計，三大法人近五日買超ETF前十強中，以反向指數股票型ETF、債券指數股票型ETF兩大類型居多。

據CMoney統計，全數258檔ETF中，篩選近五日三大法人買超前十強，由多至少依序為元大台灣50反1、復華富時不動產、新光15年IG金融債、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、新光投等債15+、國泰臺灣加權反1、統一台灣高息動能、中信投資級公司債、國泰20年美債，買超張數介於2.8萬至4.9萬張。

新光投信表示，川普槍擊事件後，台股遭川普利空震撼，加權指數及主要科技半導體ETF跌勢加重，台股基本面佳，儘管市場氛圍不利股市，唯好股不怕跌來磨，建議投資人選股仍以「跌時重質」策略優先。

統一投信表示，展望後市，台股營收基本面看俏，市場維持對企業獲利復甦的看法，加上美國聯準會維持今年降息3碼的預估，今年幾乎確定轉向降息，中長期資本市場不看淡，台股在短線盤整後，後市仍有高點可期。

此外，在投資高息ETF方面，首重長期持有，而非短線論英雄，近期高息ETF成分股修正，可提升殖利率，正是逢低增加、持有張數的好時機，未來配息時，有助提高每次配息金額。

新光投信補充，在全球AI熱潮助攻下、台積電以技術領先優勢，另外，AI手機看好蘋果下半年i16新品周期出現，同步引爆AI穿戴裝置及AI PC等邊緣AI業績股將陸續表態，整體半導體產業從今年下半年至2026年成長趨勢不墜，建議投資人不妨趁這波台股加速趕底之際，也可以鎖定科技半導體ETF股價回檔分批布局，掌握選對好標的、搭配買對好時機，未來台股行情翻揚，ETF績效有望如虎添翼。