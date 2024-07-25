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跨國投資股票型ETF近5日獲外資追買前十強 復華富時不動產居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

外資上周（15至19日）狂賣1,665億元，統計本周（22至23日）目前改由賣轉買，累積買超51.2億元。統計跨國投資股票型ETF，近5日獲外資追買前十強ETF類型中，復華富時不動產逾外資10萬張買超居冠，其次為債券型ETF居多。

根據CMoney統計，在跨國投資股票型ETF的分類中，近5日獲外資法人買超前十強，依序為：復華富時不動產、新光15年IG金融債、新光投等債15+、中信投資級公司債、中信中國高股息、統一美債20年、元大滬深300正2、元大台灣50反1、元大美債20正2、統一台灣高息動能，皆買超萬張以上，其中復華富時不動產逾外資10.5萬張最多。

其中，在投資標的區域方面，前十強中美國占據六檔居冠，包括：復華富時不動產、新光15年IG金融債、新光投等債15+、中信投資級公司債、統一美債20年、元大美債20正2；其次是中國大陸、台灣各占二檔。

復華富時不動產ETF經理人許忠成表示，美國聯準會最新聲明讓市場法人預期，此次升息循環結束、2024年啟動降息，先前受升息衝擊的不動產抵押貸款證券（MBS）可望逐步收復失土，加上近期美國十年期公債殖利率明顯下滑，吸引資金回流，帶動抵押權型REITs市場表現，預期後續隨市場利率走低，將有資產評價回升的行情投資機會。

另外，法人分析，美國上半年股房債市財富效果表現相當好，預期下半年可望受惠FED初降息繼續維持審慎樂觀走勢。另外，FED維持高基準利率5.25%~5.5%長達1年，預期9月啟動降息循環將維持數年降息趨勢，於此大型股投資價值預期可受惠降息維持不錯表現，長天期投等債資本利得報酬率預期也將有不錯表現可以期待。

中國信託投信提醒，美國總統大選的不確定性，漲多的科技股率先回檔。但長線而言AI需求仍有增無減，大型科技巨頭開出來的財報其實也不差，建議投資人可分散布局降低波動，例如有降息利多的債券ETF，或是逢低買進月配型的高股息ETF，掌握這一波長線投資契機。

ETF 美國聯準會

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