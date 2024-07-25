00878、00713、00919、00929、0056…今年以來漲幅！ 存股哥：心法記住成「心態大師」

記住一個心法，槓桿哥教你如何成為心態大師，「隔岸觀浪波濤洶湧、高空看海風平浪靜」。

如果你在四月中看指數可能會覺得要完蛋了，如果你在七月中看指數，可能也會覺得要完蛋了，但如果你從今年第一個交易日看到現在，會覺得市場欣欣向榮、台灣錢淹腳目。

看一下大盤指數跟高股息ETF本年迄今（至7/23）的漲幅，今年才上市的高股息就先不放了，因為區間太短比較容易失真。

大盤指數：+5018.08（28.11%） 00878：+1.90（8.81%）

00713：+7.65（15.16%）

0056：+2.3（6.19%）

00919：+2.57（11.57%）

00929：+0.83（4.37%）

00915：+4.64（20.64%）

00918：+2.4（10.92%） 附上正二跟0050 00631L：+97.45（64.99%）

0050：+51.4（38.1%）

以上這只是今年迄今的報酬率，如果你的起跑點更早甚至跟我一樣十年前就開始跑，那你的心態當然會穩健許多，一點小小波動都不足為懼。

如果你真的那麼剛好在今年四月或七月才進場，其實也不要太擔心，也許十年後往回看，你的布局位置就是在相對低點中的低點，「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在」。

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