快訊

旗山土石流衝入民宅！老夫妻遭淹沒 夫死妻受傷

韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她

豪雨重創中南部、高雄多處淹水…吳德榮曝主因示警：大量降水才剛過一半

00878、00713、00919、00929、0056…今年以來漲幅！ 存股哥：心法記住成「心態大師」

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

記住一個心法，槓桿哥教你如何成為心態大師，「隔岸觀浪波濤洶湧、高空看海風平浪靜」。

如果你在四月中看指數可能會覺得要完蛋了，如果你在七月中看指數，可能也會覺得要完蛋了，但如果你從今年第一個交易日看到現在，會覺得市場欣欣向榮、台灣錢淹腳目。

看一下大盤指數跟高股息ETF本年迄今（至7/23）的漲幅，今年才上市的高股息就先不放了，因為區間太短比較容易失真。

大盤指數：+5018.08（28.11%）

00878：+1.90（8.81%）
00713：+7.65（15.16%）
0056：+2.3（6.19%）
00919：+2.57（11.57%）
00929：+0.83（4.37%）
00915：+4.64（20.64%）
00918：+2.4（10.92%）

附上正二跟0050

00631L：+97.45（64.99%）
0050：+51.4（38.1%）

以上這只是今年迄今的報酬率，如果你的起跑點更早甚至跟我一樣十年前就開始跑，那你的心態當然會穩健許多，一點小小波動都不足為懼。

如果你真的那麼剛好在今年四月或七月才進場，其實也不要太擔心，也許十年後往回看，你的布局位置就是在相對低點中的低點，「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在」。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00631L元大台灣50正2 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 大盤

延伸閱讀

台股短期修正但基本面不變…台積電續跌盡頭在哪裡？趁回檔便宜撿00905最安心

00878被質疑買假的？ 知美公開對帳單：還有定期定額0050、00687B、00919、00940

買00919靠股息每月加薪1.1至1.2萬元！ 專家：約莫需要50張左右

預估00878本季配息0.45元！存股哥舉先例00929：回歸正軌不能說它爛

相關新聞

00878、00713、00919、00929、0056…今年以來漲幅！ 存股哥：心法記住成「心態大師」

如果你在四月中看指數可能會覺得要完蛋了，如果你在七月中看指數，可能也會覺得要完蛋了，但如果你從今年第一個交易日看到現在，會覺得市場欣欣向榮、台灣錢淹腳目。

債券ETF投資續熱 非投等債ETF看俏

台灣債券ETF投資趨勢持續發熱，從整體規模、檔數；受益人數都是呈現逐年增加，現階段總規模已來到2.7兆元新高水位，檔數也...

日本企業積極提升股東權益 日經高股息ETF成投資機會

吃膩台灣高股息ETF，想來點不一樣的菜色？日本高股息ETF是不錯的選擇。中國信託投信表示，受惠日本政府祭出NISA（Ni...

搶搭日本半導體復興列車 中信日本半導體ETF掌握長線投資契機

日本半導體受惠全球供應鏈移轉、政策大力支持，以及AI需求快速成長三大利多，且相關業者也積極擴產投資，企圖打造日本半導體業...

預估00878本季配息0.45元！存股哥舉先例00929：回歸正軌不能說它爛

就像00878ㄧ直都是資優生般的存在，但資優生也不是每次都能考100分，你不能說它考80分就是不及格，再給它一點時間調整 ，我相信00878很快又會變成每次都考100分的超級資優生。

高股息ETF 人氣發燒

統計顯示，今年6月最熱銷的五檔ETF中，高達四檔是台股高股息ETF。高股息ETF持續受歡迎，雖然最近沒有新募集的高股息E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。