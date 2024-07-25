日本企業積極提升股東權益 日經高股息ETF成投資機會

吃膩台灣高股息ETF，想來點不一樣的菜色？日本高股息ETF是不錯的選擇。中國信託投信表示，受惠日本政府祭出NISA（Nippon Investment Savings Account）個人投資帳戶免稅新制，放寬投資免稅額度上限，加上東京證交所要求企業提高股利配發率，連帶吸引更多投資人投入，進而拉升企業股價，形成正向循環。目前滿手台股ETF的投資人，不妨將視野跨出台灣市場、分散投資風險，透過中信日經高股息ETF（00956）也能掌握日股估值向上的投資機會。

中信日經高股息ETF（00956）經理人王建武表示，日本泡沫經濟後陷入長期通縮，導致日本民眾寧可保留現金，也不願投入股市。但隨著日本央行終結負利率，以及經濟出現好轉後，這種情況開始扭轉。加上今年初日本政府「下猛藥」，推出NISA投資帳戶免稅新制，將個人永久免稅投資金額上限從每年120萬日圓提高到360萬日圓，累計額從600萬日圓提高到1,800萬日圓後，日本人開始有投資抗通膨的觀念。今年第1季，NISA帳戶的投入日股的金額高達6兆日圓，成為外資以外，推升日股的另一具引擎。

其次，受惠政策改革，日本企業正在積極提升股東權益，觀察NISA帳戶主要買進的企業，以日本電信電報（NTT）、三菱UFJ金融集團和日本煙草（JTI）為首的多家日本企業，正透過提高股利配發率、增加分紅等方式，積極回饋股東。而這些企業的股息殖利率普遍高達4%以上，明顯優於日股平均值，為投資人帶來現金流外，也反映日本企業更重視股東權益。

更重要的是，日本政府正進行一系列深化改革，將進一步提升日本股市的投資價值。東京證交所要求上市公司定期更新中長期營運目標，並要求上市企業改善股價淨值比（PB）。王建武認為，這些措施有助於提高企業透明度，改善公司治理，從而提升企業價值。同時，日本企業正在逐步解除交叉持股，不僅有助於提高資本使用效率，也能吸引更多國際投資者的關注。

中國信託投信表示，投資日本高股息ETF可享有日本經濟復興和企業改革的紅利，同時也是一種有效的資產配置方式。00956為台灣首檔日本高股息ETF，擬定於7月30日至8月2日募集，對於追求長期價值增長，同時希望分散投資風險的台灣投資人來說，無疑是值得認真考慮的新選擇。