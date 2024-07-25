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預估00878本季配息0.45元！存股哥舉先例00929：回軌正軌不能說它爛

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

槓桿哥的主力持股國泰永續高股息（00878）本季即將在8/15除息，在下個禮拜應該就會公告本季配息金額，因為近期大盤動盪，00878表現確實也稍微差了一點，所以我是採保守預估，我猜本季配息0.45元。

主要是最近暴跌一波又單日暴漲614點，穩健00878也沒扛住股價跟著起起伏伏，如果要超越上一季配出0.51以上，那代表要在動盪時掏出更多可分配收益，我覺得在這個時期應該不會配得這麼積極。

目前00878「股利淨收入」有0.96元，如果本季又要破紀錄那就得掏出一半以上收益來配，但是別忘了除權息旺季即將結束，往後兩季可能不會有那麼多股息進帳。

上一季在除息前的可分配收益是0.59，最終配出0.51單季殖利率2.17%，我認為是基於大盤指數大漲的時期，以及成分股股息將在除息後陸續進帳，才會配這麼多。

撇除上一季的大暴配，依過往的經驗大概會抓可分配收益的一半左右，加上保守看待的話，我覺得回落一點到0.45是很合理的數字，去要求每一季都破紀錄配更多，那非常不切實際。

即便如此，配0.45還是有單季將近2%的殖利率，我覺得還是在水準之上，不能拿過去超乎預期的表現當基準，當回歸正軌時就說它變很爛，隔壁棚的00929就是這樣！

就像00878ㄧ直都是資優生般的存在，但資優生也不是每次都能考100分，你不能說它考80分就是不及格，再給它一點時間調整 ，我相信00878很快又會變成每次都考100分的超級資優生。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 大盤 季配息 成分股 殖利率

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