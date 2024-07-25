台股月配型ETF商品 逢回可布局

台股月配型ETF受不少投資人喜愛。其中，據統整，中信成長高股息在配息金額及現金股利殖利率方面表現最佳。法人表示，短線可趁台股拉回之際，分批布局台股ETF，掌握後市多頭行情。

若以近期台股月配型ETF除息的每單位配發金額排行，依序為：中信成長高股息、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、群益科技高息成長、統一台灣高息動能、野村趨勢動能高息、元大台灣價值高息。

另以現金股利殖利率排行，則為：中信成長高股息、台新永續高息中小、復華台灣科技優息、群益科技高息成長、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、野村趨勢動能高息。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，法人對台積電後市展望樂觀，且3奈米訂單供不應求，預期訂單將持續滿至2026年，半導體需求可望持續成長，整體而言，半導體成長趨勢仍未改變。

張圭慧認為，短期大盤回檔，屬股市健康的良性修正，中長線來看，台股基本面具有支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數為供不應求，展望正向樂觀。

此外，從國內景氣以採購經理人指數（PMI）來看，仍維持復甦趨勢，上市櫃企業月營收為正年增長，建議投資人可分批擇優布局高股息ETF，掌握具趨勢題材的潛力個股。

統一投信研究團隊表示，台灣半導體在全球AI供應鏈中占有關鍵地位，是不可或缺的重要角色，AI伺服器市占也超過九成，在全球AI大趨勢中優先受惠。

此外，AI和雲端基礎設施等對電力需求激增，電力裝備製造商與AI供應鏈產業成為缺一不可的關係，市場預期相關概念股將成為吸引投資人注目的產業之一。而台灣、韓國及日本在此領域也有一定優勢。

針對台股近期盤勢，法人提醒，23日成交金額急縮至3,939億元，與4月轉強過程的量價節奏類似，另觀察台股族群方面，電金止跌上攻，持續扮演大盤漲跌的關鍵，電子個別族群聚焦相對強勢或整理後轉強的半導體設備、測試介面、載板、設計 IP；非金電的建材營造、電機機械、成衣、自行車、生技醫療延續近期相對大盤強勢的表現。