快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高股息ETF 人氣發燒

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
國人6月淨申購最多的五檔台股ETF 圖／經濟日報提供
國人6月淨申購最多的五檔台股ETF 圖／經濟日報提供

統計顯示，今年6月最熱銷的五檔ETF中，高達四檔是台股高股息ETF。高股息ETF持續受歡迎，雖然最近沒有新募集的高股息ETF，但已成立的高股息ETF卻持續吸金，熱度勝過美債ETF，預期人氣將持續。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年6月，最熱銷的ETF為元大台灣50（0050），單月進帳高達506億元。6月台股加權指數從21,000點起漲，一路衝到23,000點，高檔資金換手頻繁，0050這檔市值型ETF因此爆量，申購金額高達897億元，贖回金額也有391億元之多，規模在6月衝上4,000億元的歷史新高。

接下來全是高股息ETF的天下。6月熱銷亞軍為復華台灣科技優息（00929），單月吸金183.9億元，而且全都是淨流入，這個月完全沒有投資人贖回。00929成立剛滿一年，為國內首檔月配息台股ETF，引發同業力推月配息產品。

00929成立以來，績效及配息都很出色，因此規模迅速突破2,000億元，在高股息ETF中排名第三大。00929除了3月出現罕見淨贖回85億元（很可能是新募ETF的排擠效應）之外，其他月月都是淨流入。

再來是最近異軍突起的台新永續高息中小（00936），6月吸金147億元，同樣是完全沒有贖回的資金。00936在6月初宣布拉高配息金額，資金因而大量搶進，ETF規模也從5月底的45億元暴增到6月底的191億元，單月增加逾3倍。

群益台灣精選高息（00919）為6月熱銷第四名，單月淨流入132億元，這也是熱銷榜上的常客。受惠於績效出色、配息及填息紀錄佳，即使在3月新募ETF大吸金時仍進帳逾550億元，4月起規模站上2,000億元，最近規模為2,261億元，緊追00929的2,460億元。

大華優利高填息30（00918）在6月吸金114.7億元，為單月熱賣第五名。這檔ETF成立於2022年底，到今年元月規模才站上100億元，但其後由於績效突出，快速吸引資金進場，到6月底站上300億元，最新規模來到323億元。

高股息ETF去年表現優異，勝過市值型ETF，今年來則表現落後。投信業者建議，投資人可以依照自己的投資屬性，考慮自己的現金流需求，審慎布局高股息ETF。

延伸閱讀

想靠房貸1千萬存股！他曝3年投資計畫 過來人籲全買美債

台股ETF受益人突破900萬大關 高股息包辦前五名

外資賣超台股時進場更有牛肉 持有半年勝率逾八成

91萬股東快看！元大ETF 00940於8月8日除息 9月2日領息

相關新聞

高股息ETF 人氣發燒

統計顯示，今年6月最熱銷的五檔ETF中，高達四檔是台股高股息ETF。高股息ETF持續受歡迎，雖然最近沒有新募集的高股息E...

台股月配型ETF商品 逢回可布局

台股月配型ETF受不少投資人喜愛。其中，據統整，中信成長高股息在配息金額及現金股利殖利率方面表現最佳。法人表示，短線可趁...

台新日本半導體ETF掛牌

ETF再添新兵。臺灣證券交易所表示，台新投信募集發行之台新日本半導體ETF（00951），自今（25）日起掛牌上市，並得...

獨／史上頭一遭 ETF 掛牌上市遇到颱風天怎麼辦？證交所這樣說

ETF掛牌上市遇到颱風天怎麼辦？強颱凱米來襲，繼24日後，台北股匯市25日將再休市一天，多數金融市場活動都因此順延一天，...

固定收益ETF 強力招財 一周來熱錢湧進154億美元

過去一周各大債市ETF皆獲資金淨流入且買超力道仍在擴大，整體固定收益型ETF淨流入154.0億美元，主要以美國獲110....

FT臺灣Smart 避險優選

台股近日波動加大，一度四天內拉回1,740點，直到昨（23）日出現大幅反彈。法人表示，若投資人想避免因盤勢震盪帶來的惶恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。