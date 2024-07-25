高股息ETF 人氣發燒

統計顯示，今年6月最熱銷的五檔ETF中，高達四檔是台股高股息ETF。高股息ETF持續受歡迎，雖然最近沒有新募集的高股息ETF，但已成立的高股息ETF卻持續吸金，熱度勝過美債ETF，預期人氣將持續。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年6月，最熱銷的ETF為元大台灣50（0050），單月進帳高達506億元。6月台股加權指數從21,000點起漲，一路衝到23,000點，高檔資金換手頻繁，0050這檔市值型ETF因此爆量，申購金額高達897億元，贖回金額也有391億元之多，規模在6月衝上4,000億元的歷史新高。

接下來全是高股息ETF的天下。6月熱銷亞軍為復華台灣科技優息（00929），單月吸金183.9億元，而且全都是淨流入，這個月完全沒有投資人贖回。00929成立剛滿一年，為國內首檔月配息台股ETF，引發同業力推月配息產品。

00929成立以來，績效及配息都很出色，因此規模迅速突破2,000億元，在高股息ETF中排名第三大。00929除了3月出現罕見淨贖回85億元（很可能是新募ETF的排擠效應）之外，其他月月都是淨流入。

再來是最近異軍突起的台新永續高息中小（00936），6月吸金147億元，同樣是完全沒有贖回的資金。00936在6月初宣布拉高配息金額，資金因而大量搶進，ETF規模也從5月底的45億元暴增到6月底的191億元，單月增加逾3倍。

群益台灣精選高息（00919）為6月熱銷第四名，單月淨流入132億元，這也是熱銷榜上的常客。受惠於績效出色、配息及填息紀錄佳，即使在3月新募ETF大吸金時仍進帳逾550億元，4月起規模站上2,000億元，最近規模為2,261億元，緊追00929的2,460億元。

大華優利高填息30（00918）在6月吸金114.7億元，為單月熱賣第五名。這檔ETF成立於2022年底，到今年元月規模才站上100億元，但其後由於績效突出，快速吸引資金進場，到6月底站上300億元，最新規模來到323億元。

高股息ETF去年表現優異，勝過市值型ETF，今年來則表現落後。投信業者建議，投資人可以依照自己的投資屬性，考慮自己的現金流需求，審慎布局高股息ETF。