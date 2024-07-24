ETF投資太熱 華南期貨新增代銷ETF服務

台灣ETF投資需求大增，華南期貨拓展業務範圍，從今年4月起新增代銷ETF服務，為客戶提供更多元化的投資選擇，以滿足日益多樣化的交易需求。近期已與多家投信合作，推出期貨與ETF間策略交易服務，為交易人提供靈活、創新的投資策略，助力客戶在波動的市場中獲取更佳回報。

根據最新市場數據，截至2024年上半年國內ETF交易量達到1,436.52億股，較去年同期增長了42.64%。顯示出ETF市場的顯著增長趨勢，愈來愈多交易人偏好低成本、透明且靈活的ETF作為投資工具，使ETF成為資產配置中的新興選擇。

華南期貨新增的服務是將期貨的槓桿優勢與ETF的多元化特性結合，提供如避險、套利、趨勢追蹤等多種交易策略。交易人可以利用期貨避險風險或放大收益，並通過ETF實現資產的多元化配置，有效提升投資組合的穩定性和潛在收益。

華南期貨總經理曾祥煥表示，新增代銷ETF業務是公司戰略發展的重要一步，而期貨與ETF間策略交易服務更是華南期貨應對市場挑戰的創新，例如藉由買進ETF並透過期貨降低系統性風險，賺取Alpha(α)值。期待藉此為客戶提供更全面的金融服務，幫助客戶在動盪的市場中把握機遇，創造價值，並在日益競爭的市場中保持領先優勢。這一舉措將有助於公司擴展市場份額，進一步提升品牌知名度和市場競爭力。

近期華南期貨同步與中國信託投信合作，代銷中信日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956）於7月30日同步展開募集，看中的是日本這次不一樣了，經濟走出失落的30年！為投資人掌握日本三大商機「高純度-3檔高純度日本ETF」、「高CP值-10元甜甜價入手」、「配息機制-涵蓋配息機制」。

曾祥煥表示，華南期貨將致力於通過創新技術和專業服務，幫助投資者實現長期財務目標。公司不僅專注於核心的期貨交易業務，還提供多樣化的ETF及證券產品，以滿足投資者日益多元的需求。