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FT臺灣Smart 避險優選

經濟日報／ 蔡靜紋

台股近日波動加大，一度四天內拉回1,740點，直到昨（23）日出現大幅反彈。法人表示，若投資人想避免因盤勢震盪帶來的惶恐，不妨選擇以因子策略選股的ETF，如FT臺灣Smart（00905）等，可找出營運跟財務穩定的公司，挖掘低估值公司，迎接股市反彈。

台股近期風雲變色，隨著近期科技股漲高回檔修正，外加川普美台晶片說言論，大盤加權指數從17日到22日連四天大跌，跌點達1,740點。即便是台積電18日法說會繳出優於市場預期的成績單，仍無法衝散市場陰霾，也使台積電於22日收盤價格掉到939元，失守千元大關。

儘管市場有變動，但專家仍看好AI下半年的爆炸性成長，認為每次修正回檔都是加碼好時機，若投資人想避免因盤勢震盪所帶來的惶恐感，不妨選擇以因子策略選股的ETF，例如品質因子策略可找出營運跟財務穩定的公司，相對股價長期表現佳；或者價值因子，可挖掘低估值公司，高機率迎來反彈點。

目前台股以因子策略選股的ETF，包括FT臺灣Smart、凱基優選高股息30、中信成長高股息等，其中FT臺灣Smart追蹤的指數「特選Smart多因子指數」，涵蓋品質、價值、動能等篩選面向，並搭配市值權重加減碼，就是追求所謂的「指數增強型策略（Enhanced Indexing Strategy）」，強調創造主動報酬，因此形成一個貼近大盤，但又能創造超額報酬的ETF。

從上半年數據來看，FT臺灣Smart年度報酬率為37.63%，超越大盤的31%，由於持股含有台積電、鴻海、聯發科等熱門AI概念股，但價位比其它含積ETF來的便宜，也因此備受市場投資人關注，並反應在資產規模的增長，從年初18.77億元一路攀升至45.11億元，值得留意的是當資產規模到達50億元後，經理費也會隨之下降。

FT臺灣Smart近期也公布新一季的換股名單，新增52檔及刪除32檔成分股，本次調整降低電子產業占比並提高近期表現好的金融產業占比，如富邦金、國泰金、中信金等，如今FT臺灣Smart溢價部分已經收斂，投資人可關注後續換股狀況並適時逢低加碼建倉。

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