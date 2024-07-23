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固定收益ETF 強力招財 一周來熱錢湧進154億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向統計 圖／經濟日報提供
主要固定收益型ETF資金流向統計 圖／經濟日報提供

過去一周各大債市ETF皆獲資金淨流入且買超力道仍在擴大，整體固定收益型ETF淨流入154.0億美元，主要以美國獲110.9億美元淨流入所挹注，歐洲與亞洲也分別獲13.1億、5.0億美元淨流入。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得106.4億美元淨流入，非投資級債ETF也獲16.8億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，若美國總統大選由共和黨勝選將繼續減稅，而民主黨若勝選稅收可能增加，但支出花的更多，因此兩方均無助改善財政赤字。預期聯準會這波僅會降息1.25~1.50百分點、中性利率約至4%。

未來就算通膨可降至2%目標，但在經濟繼續成長且財政部繼續大量發債下，十年期公債殖利率仍有機會升到5%以上。建議可選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國就業市場出現較明顯軟化，2023年失業率僅有限的從3.5%升至3.7%，今年來則是更明顯的升至4.1%。不過聯準會並不需要立即從緊縮轉向寬鬆政策，很可能是採取漸進轉向至更為中性或正常的立場，意謂2025年中之前可能有四至六次降息機會，預期股市中利率敏感的資產與固定收益資產最為受惠。投資級債與非投資級債殖利率相較於去年已下滑，利差也處於歷史較緊水位，不過仍是提供收益的很好工具，審慎精選標的仍有利可圖。

在債市策略部分，安聯投信表示，美債殖利率區間震盪，降息預期與美國大選的拉鋸戰左右市場走勢。不過，現階段來看，殖利率再彈升空間有限，冀望降息循環啟動；接下來，後續市場需要留意的是，景氣堅挺導致降息再遞延，以及11月初登場的美國總統大選，均為值得關注的關鍵之一。近期建議投資人可靜待25日出爐的第2季國內生產毛額（GDP）初值報告。

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