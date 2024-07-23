日圓低點投資日本 中信投信推三檔日本主題ETF正當道

日圓貶至38年新低，正是長線布局日本時機。中國信託投信表示，日圓貶值提供日本經濟體質「轉骨」契機，從日本觀光業熱絡、製造業蓬勃、企業獲利創高可見端倪。且當日本經濟好轉，將來日圓有升值空間。投資人利用日圓低點布局日本ETF，長線享有資產增值機會外，可望還能獲得一點匯兌收益。

日圓匯率自2020年來大幅走貶，有利帶動貿易出口並提振旅遊觀光。根據彭博（Bloomberg）統計，日本貿易出口量指數自2020年疫情低點至今年中已上漲34%，而外國觀光客赴日旅遊人數也較疫情低點以來成長超過百倍，成為日本經濟復甦的火車頭。

中信日本商社ETF(00955)經理人游宗憲說，日本企業轉型成功、美中貿易衝突導致供應鏈重組，以及AI應用迅速發展等因素，也帶動日本經濟成長。例如股神巴菲特（Warren Buffett）持續加碼投資的日本商社，原是主營貿易批發業務，如今已成功轉型成全球多角化經營的大型企業。據彭博（Bloomberg）統計，2024年日本商社營收占日本GDP比重已接近20%，獲利展望也持續上修，平均毛利率達18.5%，較轉型前大增3倍，今年股價也表現亮眼。

此外，日本半導體業在全球競爭力不容忽視，台積電赴熊本設廠即可見端倪。例如今年股價大漲的東京威力科創，佔全球塗布顯影設備市占率高達80%；愛德萬測試則是全球市占最大單晶片自動化測試設備廠。中信日本半導體ETF(00954)經理人葉松炫表示，投資人青睞台股半導體，其實也可以把眼光放到日本市場。

日本自2024年起永久取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利稅及資本利得稅，希望引導日本散戶投資人將儲蓄投入股市與基金。俗稱「渡邊太太」的日本散戶大軍，可望成為推升日股的新動能。中信日經高股息ETF(00956)經理人王建武表示，觀察NISA新制上路以來，最受日本散戶青睞的，是日本電信、金融與傳產等高股息概念股，顯示日本人與台灣投資人都偏好高股息股票，對台灣投資人而言，是一個「把雞蛋放在不同籃子裡」、分散風險的投資機會。

看好日本投資潛力，中國信託投信一口氣推出中信日本半導體ETF(00954)、中信日本商社ETF(00955)，以及中信日經高股息ETF(00956)，7月30日同步展開募集，公開申購價每股10元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業。

中國信託投信表示，日圓貶值雖可能削弱日本國內消費力，但有助於製造業發展，創造薪資成長空間，帶動經濟正向循環。當日本經濟真的好轉，日圓就會轉升。投資人應趁日圓低檔時持有日本資產，例如購買以台幣計價的日本ETF，除可享有日本經濟成長果實，將來日圓升值時，可能還能獲得一點匯兌收益，加速資產累積。