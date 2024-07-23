買0050、0056、00878、00713退休擁千萬？ 專家：「網站計算」這樣每月存一萬…20幾年後可達成

「台股的 Portfoilo Visualizer」

在查看美股的資產配置過去績效的時候，有個很方便的網站叫 Portfoilo Visualizer，你可以設定投入的初始本金與定期定額投入的資金，是否股息再投入與定期執行資產再平衡，然後輸入各個投資標的的代號與配置比例，就可以計算出過去一段時間的累積與年化報酬率，並用來與不同資產組合比例做比較。

台股在過去沒有類似的網站可以做標的配置比較，但後來YP-Finance有做出了類似的功能，你可以輸入單筆投入與定期定額的金額，然後輸入你想投資的標的組合，回測一下過去一段時間的組合報酬率為何。

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我實際以歷史比較長久的兩檔ETF（0050與0056）做測試，從0056上市後的2007年底開始，每個月定期定額入1萬元，要執行股息再投入，並且於每年做一次資產再平衡。

我分成三種組合來做比較，分別是100%持有0050（組合A）、0050與0056各持有一半（組合B）、與100%持有0056（組合C），來看過去16年半的持股分配執行結果會得到怎樣的投資報酬率。

在第二張圖可以看到比較結果，100%投資0050的年化報酬率可達到14.64%，相較於100%投資0056的年化報酬率11.87%多了2.27%，而16年半累積下來的2.27%複利報酬，就會使總報酬率差到45.47%，換算成資產差距，就是766萬與585萬的差別。

三種組合的總投入成本都是200萬元，組合A的投資結果可以將資產累積到766萬元，組合B來到680萬元，組合C可達到585萬元，所以對於一般小資族想要準備上千萬的退休金並非不可能，每個月投入1萬元，給他足夠的時間累積，20幾年後要超過千萬不成問題，而自己所投入的本金僅有300萬不到。

這個表不只列出投資報酬率，也可以看到最大跌幅、年化波動率與夏普值等參考指標，可以判斷這個報酬率需要面對多大的波動風險與跌幅，甚至還在最右側列出大盤績效，讓你比較看看自己的標的組合投資結果是否能勝過大盤。

這個功能不只可以輸入ETF，也可以做個股的組合比較，但要記得，這些都是用過去歷史數字來做的統計資料，不代表未來也會依循這樣的結果繼續，尤其是比較個股的時候，更是不能當作未來的績效參考。

這個網頁有點小可惜的地方，就是數字的顯示不夠精細，若是報酬率的數字可以直接把%加在後面，金額的數字可以加上千位符號，閱讀上就會更容易了。

這個網站還有另一個功能也滿實用，叫台股ETF定期定額單筆投入投資複利試算，如果你不是想要比較投資組合，只是想單純比較幾檔不同的ETF，那這個網頁相對簡單方便。

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第三張圖，我以00878與00713為例，一樣從00878上市後每個月定期定額投資1萬元，比較這兩檔ETF的報酬率與波動率，可以看到00713在過去將近4年的含息投資報酬率是65.54%，略高於00878的54.24%。

再看年化波動率，主打ESG與過去有穩定配息紀錄的00878是12.97，主打高息低波的00713是12.27，兩者其實非常接近。但再看夏普值，夏普值越高，表示每承擔一個單位的風險所獲得的報酬越多，投資組合表現越優越。這代表投資者在承擔同樣風險下能夠獲得更高的報酬。

00713的夏普值是2.05，00878的夏普值是1.65，其實再看前面的4年累積總報酬與年化波動率，都顯示00713比00878的股價波動度更低，還能獲得更高一點的報酬率，但這僅能代表過去4年的績效表現，不代表未來都將是如此。

對這兩個功能有興趣的朋友，可以自行到 YP-Finance 的網站試用看看，若是要用他的 Portfoilo Visualizer 比較美股或英股，就需要另外付費了。美股的部分我無法測試統計數據上與一開始提到的那個英文網站的差別。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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