買00919靠股息每月加薪1.1至1.2萬元！ 專家：約莫需要50張左右
自已有投資群益台灣精選高息（00919），是群益投信發行的高配息ETF，目前每一季可以配到1張700元。
季配息
10張x700元=7,000元
50張x700元=35,000元
（每月配息金額可能變動，以實際公布為準）
倘若持有50張，一季就可以幫自己加薪35,000元，所以每個月就可以從00919得到配息收入約11,000至12,000元。
日常一些採買就可以交由00919買單了。
為什麼要選擇00919？
因為00919選股邏輯很厲害，挑選台灣前三百大市值的好公司，選出今年已經公布當下值利率最高30檔好公司的股票。
等於投資了00919就可以成為台灣30家優秀企業，高殖利率公司的股東了！
要去哪邊買00919？
只要證券APP下單，定期定額可以從每個月最低1千元就可以開始投資00919。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 Dr.Selena（楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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