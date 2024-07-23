00878被質疑買假的？ 知美公開對帳單：還有定期定額0050、00687B、00919、00940
公開定期定額對帳單，總共投入87萬！個人真實經驗分享絕不唬爛！
每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940
網友質疑：知美分享定期定額績效，都不敢附上對帳單，到底是真的還是假？
知美常常和大家分享，自己每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940的實際績效表現，然而卻有網友質疑，知美影片中不敢附上對帳單，明顯是嘴巴講講而已。
回應質疑的網友：為什麼知美的影片不貼上對帳單？
因為用表格呈現畫面比較一目瞭然，但也沒有關係，既然有網友質疑，知美乾脆利用下班時間，製作貼文貼上所有對帳單，讓過去懷疑知美的網友，通通變成我的粉絲，看完這篇貼文，趕快給我按讚、訂閱加分享！
目前總投入成本87萬元，每月投入金額會依照收入進行調整，下方資訊單純分享最近一次的扣款金額。
定期定股00878
目前每月定期定股：1張
開始日期：2023年02月02日
扣款次數：18次
總投入金額：38萬9336元
定期定額0050
目前每月定期定額：2萬元
開始日期：2023年06月28日
扣款次數：13次
總投入金額：24萬9200元
定期定額00687B
目前每月定期定額：2萬元
開始日期：2023年06月28日
扣款次數：13次
總投入金額：19萬9795元
定期定額00919
目前每月定期定額：5千元
開始日期：2024年04月15日
扣款次數：4次
總投入金額：1萬9941元
定期定額00940
目前每月定期定額：5千元
開始日期：2024年04月15日
扣款次數：4次
總投入金額：1萬9983元
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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