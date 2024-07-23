快訊

台中拖板車閃黃燈路口攔腰撞機車 19歲外送員「安全帽噴飛」喪命

行動電源突然自燃燒起來！台電揭3大地雷：非常危險

颱風假有望？凱米明侵台將登陸恐挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」放假機會最大

00878被質疑買假的？ 知美公開對帳單：還有定期定額0050、00687B、00919、00940

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料
台股示意圖。聯合報系資料

公開定期定額對帳單，總共投入87萬！個人真實經驗分享絕不唬爛！

每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940

網友質疑：知美分享定期定額績效，都不敢附上對帳單，到底是真的還是假？

知美常常和大家分享，自己每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940的實際績效表現，然而卻有網友質疑，知美影片中不敢附上對帳單，明顯是嘴巴講講而已。

回應質疑的網友：為什麼知美的影片不貼上對帳單？

因為用表格呈現畫面比較一目瞭然，但也沒有關係，既然有網友質疑，知美乾脆利用下班時間，製作貼文貼上所有對帳單，讓過去懷疑知美的網友，通通變成我的粉絲，看完這篇貼文，趕快給我按讚、訂閱加分享！

目前總投入成本87萬元，每月投入金額會依照收入進行調整，下方資訊單純分享最近一次的扣款金額。

定期定股00878

目前每月定期定股：1張

開始日期：2023年02月02日

扣款次數：18次

總投入金額：38萬9336元

定期定額0050

目前每月定期定額：2萬元

開始日期：2023年06月28日

扣款次數：13次

總投入金額：24萬9200元

定期定額00687B

目前每月定期定額：2萬元

開始日期：2023年06月28日

扣款次數：13次

總投入金額：19萬9795元

定期定額00919

目前每月定期定額：5千元

開始日期：2024年04月15日

扣款次數：4次

總投入金額：1萬9941元

定期定額00940

目前每月定期定額：5千元

開始日期：2024年04月15日

扣款次數：4次

總投入金額：1萬9983元

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00687B國泰20年美債 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00940元大臺灣價值高息 定期定額

相關新聞

00878被質疑買假的？ 知美公開對帳單：還有定期定額0050、00687B、00919、00940

每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940的實際績效表現，然而卻有網友質疑，知美影片中不敢附上對帳單，明顯是嘴巴講講而已。

避險資金進駐 元大台灣50反1...爆量

元大台灣50反1昨（22）日爆出52.8萬張大量，居上市櫃兩市成交量之冠，市場避險意味濃厚，買盤主要為自營商及外資。其中...

台股ETF 低接買盤進場

地緣政治風險升溫，台股上周跌1,047點，為今年第二大、史上第十大周跌點，單周市值蒸發3.28兆元。不過，台灣投資人對基...

首檔採用信用因子加權的債券 ETF群益00953B 8月5日開募

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，群益優選非投等債ETF（00953B）將在8月5日開募，00953B發行價為1...

00878費用率今年底打贏0050或戰成平手？ 柴鼠：內扣費用一直是高股息的弱項

過去三年00878的費用表現入佳境，除了連續2年下降，而且還不斷向0050逼近，去年最後結算差距只剩下0.03%，可以說是光榮戰敗。

首檔採信用因子加權的債券ETF 00953B 8月5日開募

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，00953B群益優選非投等債ETF將在8月5日開募，發行價為10元，也有平準金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。