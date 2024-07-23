避險資金進駐 元大台灣50反1...爆量

元大台灣50反1昨（22）日爆出52.8萬張大量，居上市櫃兩市成交量之冠，市場避險意味濃厚，買盤主要為自營商及外資。其中，自營商昨日大買24.1萬張，近五日累計買超高達52.5萬張；外資昨單日買超544張，近五日買超合計9,298張。

值得留意的是，元大台灣50正2昨天單日淨申購達14億元，意味也有不少人押寶台股跌深反彈。法人指出，從淨申購數字來看昨天元大台灣50反1（00632R）跟台灣50正2申購狀況，指數有反彈機會。

華南投顧董事長儲祥生分析，法人滿手現貨，買入元大台灣50反1主要是為了避險，尤其自營商還得為權證賣權避險，買入元大台灣50反1是必要的操作。

元大台灣50正2近一周淨申購達21億元，22日成交約1.3萬張，為4月19日台股波段低點19,291點以來大量，單日成交金額達33.9億元，居復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、元大台灣50之後，22日單日淨申購更高達14億元，可見市場逢回承接信心十分強勁。

台新投顧副總經理黃文清分析，外資避險方式很多，除了期貨、借券，也可以透過買入元大台灣50反1這種反向ETF。不過，雖然近期元大台灣50正2有淨申購買盤，推測應該是搶短。跌深反彈雖然有機會，但是反彈的力道能到哪裡，還是要搭配觀察近期美國科技股財報表現。