台股ETF 低接買盤進場

地緣政治風險升溫，台股上周跌1,047點，為今年第二大、史上第十大周跌點，單周市值蒸發3.28兆元。不過，台灣投資人對基本面深具信心，ETF投資人發揮愈跌愈買的投資韌性，且市值型、科技型等台股ETF也見到買盤進場。

在台股ETF吸引逢低買盤進場下，單周有22萬8,575萬人入市，為最強單周表現；推升台股ETF總受益人數首度跨過900萬門檻，至9,00萬6,640人，連帶全市場ETF投資人數也首次突破1,200萬人，來到1,222萬7,571萬人。

近一周受益人增加前十大ETF

地緣政治風險中心的台股跌幅重，加上債市價格呈現反彈，根據CMoney統計近一周ETF受益人數表現，可以發現受益人增加前十大ETF清一色都是台股ETF，且不再讓價跌息愈高的高息型專美於前，市值及科技型也有不少買盤進場，顯示出投資人對於AI趨勢、台股未來行情仍具期待。

依增加人數排序，富邦台50增加23,881人、中信成長高股息23,266人、復華台灣科技優息22,916人、群益台灣精選高息20,903人、元大高股息19,478人、元大台灣50增加15,412人、國泰永續高股息12,088人、群益半導體收益9,599人、FT臺灣Smart增加8,713人、國泰台灣5G+增加7,896人。

國泰投信ETF團隊建議，第3季因美國大選、產業基本面受到檢視，預期還有修正潮，加上台股上半年因資金浪潮漲多，部分標的乖離率過大；不過，台股在科技龍頭股領軍、AI趨勢長線看好下，不妨趁短線拉回加碼布局「科技市值型」ETF。

富邦投信指出，台股後市仍可期待，須留意美國總統大選，近期台股正值大幅回檔之際，建議投資人不妨趁勢布局換到即將高配息的股票或ETF，相對有保障。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，台股從1991年以來，總計有12次的微笑曲線出現，也就是跌深後回漲，投資人應定下心來，趁股市拉回時，藉此審視手上的投資組合，切勿受到短線干擾就慌張出場，逢低加碼、攤平成本、累積張數，善用定期定額，才會是勝率較高的投資密技。