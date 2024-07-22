真高息年度大配秀將上檔 兩表看00900如何保持高股息ETF股利率前段班
富邦特選高股息30（00900）於7月16日進行指數調整作業，一口氣在30檔成分股中更換了28檔，其中，聯發科（2454）及新普則是唯二保留的成分股。
刪除成分股為：東元、聯電、鴻海、聯強、漢唐、中華電、國產、長榮、裕民、慧洋-KY、京城銀、元大金、聯詠、健鼎、台灣大、欣銓、智易、遠傳、致伸、和碩、世界、崇越、群益證、瑞儀、啟碁、群電、富邦媒、宏全。
新增亞泥、統一、遠東新、大成鋼、中華、三陽工業、光寶科、佳世達、義隆、可成、華南金、富邦金、玉山金、兆豐金、台新金、統一超、潤泰全、信邦、大聯大、中美晶、遠雄、中租-KY、上海商銀、亞翔、力成、樺漢、環球晶、裕融。
市場投資專家表示，觀察00900原有的30檔成分股皆已完成除息（下表1），而本次新增的28檔成分股則全部尚未除息（下表2），也就是說，00900在2024年的除息參與率至少能超過193%（58/30），與一年只調整一次持股的高股息ETF相比，足足多領了一倍的股利收入，保守預計00900能持續保持在高股息ETF股利率的前段班。
此外，近期許多投資人擔憂高股息成分股隨著股價高漲，未來殖利率將大幅縮水的問題確實存在，近年各家投信也開始透過配發資本利得的方式，來維持投資人所期待的高配息率。然而，建議投資人不可將資本利得的配發當作常態，畢竟沒有人可預測未來行情，在空頭階段可不會憑空產生資本利得，公司除息所配發的現金股利才是高股息ETF的核心精神所在。
富邦投信指出，高股息ETF的指數調整就如同職棒透過選秀納入新血，好比富邦悍將在簽下狀元張育成後，無論在士氣或戰力都大幅提升。市場投資專家認為，00900本次指數調整可謂收穫滿滿，不僅納入28檔尚未除息的成分股增加股利所得，在類股方面，則將部分漲多的電子股轉為傳產高殖利率股與近期表現強勢的金融類股，有利於ETF後續面對台股高檔行情、類股輪動速度加快的格局，8月年度大配行情可期，近期台股正值大幅回檔之際，建議投資人不妨趁勢布局換到即將高配息的股票或ETF，相對有保障。
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