真高息年度大配秀將上檔 兩表看00900如何保持高股息ETF股利率前段班

富邦特選高股息30（00900）於7月16日進行指數調整作業，一口氣在30檔成分股中更換了28檔，其中，聯發科（2454）及新普則是唯二保留的成分股。

刪除成分股為：東元、聯電、鴻海、聯強、漢唐、中華電、國產、長榮、裕民、慧洋-KY、京城銀、元大金、聯詠、健鼎、台灣大、欣銓、智易、遠傳、致伸、和碩、世界、崇越、群益證、瑞儀、啟碁、群電、富邦媒、宏全。

新增亞泥、統一、遠東新、大成鋼、中華、三陽工業、光寶科、佳世達、義隆、可成、華南金、富邦金、玉山金、兆豐金、台新金、統一超、潤泰全、信邦、大聯大、中美晶、遠雄、中租-KY、上海商銀、亞翔、力成、樺漢、環球晶、裕融。

市場投資專家表示，觀察00900原有的30檔成分股皆已完成除息（下表1），而本次新增的28檔成分股則全部尚未除息（下表2），也就是說，00900在2024年的除息參與率至少能超過193%（58/30），與一年只調整一次持股的高股息ETF相比，足足多領了一倍的股利收入，保守預計00900能持續保持在高股息ETF股利率的前段班。

此外，近期許多投資人擔憂高股息成分股隨著股價高漲，未來殖利率將大幅縮水的問題確實存在，近年各家投信也開始透過配發資本利得的方式，來維持投資人所期待的高配息率。然而，建議投資人不可將資本利得的配發當作常態，畢竟沒有人可預測未來行情，在空頭階段可不會憑空產生資本利得，公司除息所配發的現金股利才是高股息ETF的核心精神所在。