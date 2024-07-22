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台股下挫612點 外資賣超91億大砍ETF

中央社／ 台北22日電

台股今天在電子、傳統產業及金融股走跌下，下挫612.27點，收在22256.99點。外資賣超新台幣91.96億元，賣超前10名以ETF居多。

隨著美股持續走弱，台股進一步回測22139點季線，終場收在22256.99點，下挫612.27點，為今年來第2大跌點，僅次於4月19日下跌774.08點，成交值5500.73億元。

外資及陸資賣超91.96億元，投信買超92.24億元，自營商賣超65.43億元；三大法人合計賣超65.15億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超以ETF居多，賣超元大台灣價值高息（00940）最多，達9萬143張；賣超復華台灣科技優息（00929）6萬5283張，居賣超第3位；賣超群益台灣精選高息（00919）4萬3826張，居第4位；賣超元大高股息（0056）9484張，居第7位；賣超元大台灣50（0050）8122張，居第10位。

外資其餘賣超前10名還有群創、友達、南亞科、欣興及華邦電。

外資買超前10名以金融股居多，有新光金、中信金、開發金、台企銀、富邦金。只是金融個股仍普遍難逃收低窘境，金融類股指數下跌1.91%。

外資其餘買超前10名有新光投等債15+、復華富時不動產、金寶、泰金寶-DR及大同。

元大 外資

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