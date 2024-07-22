00878費用率今年底打贏0050或戰成平手？ 柴鼠：內扣費用一直是高股息的弱項

2024上半年ETF費用率排行 如果00878打敗0050

投信投顧公會已經7/12公告完前六個月的實際費用率，身兼台股人氣王與高股息ETF精神指標的00878，上半年以0.01%的差距，緊追傳統市值派的老大0050。過去三年00878的費用表現入佳境，除了連續2年下降，而且還不斷向0050逼近，去年最後結算差距只剩下0.03%，可以說是光榮戰敗。

今年00878在這場費用率競賽可以說是做足準備，先是在6月微調指數，接著在7月又調降銀行保管費，從這二大動作可以感覺00878今年是勢在必得，就算不能打贏0050也要戰成平手，這又讓今年的0050和00878總費用率之爭，多了一個值得期待的看點。

因為內扣費用一直是高股息家族的傳統弱項，如果00878真的能在今年底超越0050，那將會是00878在台股寫下的另一項傳奇記錄。

而今年台股ETF的費用總冠軍，沒意外的話應該又會是富邦全包，畢竟0.15%的經理費已經在起跑點贏太多了。目前已經連續二年(2022-2023)，都是由0052和006208並列金牌，今年上半這二隻再度同時開出0.12%，今年會不會第三度並列冠軍，也相當值得期待。

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