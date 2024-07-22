快訊

資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

台積電甜甜價來了？ 法人教戰「3階段布局」：現在就是買進時間點

00878費用率今年底打贏0050或戰成平手？ 柴鼠：內扣費用一直是高股息的弱項

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

2024上半年ETF費用率排行 如果00878打敗0050

投信投顧公會已經7/12公告完前六個月的實際費用率，身兼台股人氣王與高股息ETF精神指標的00878，上半年以0.01%的差距，緊追傳統市值派的老大0050。過去三年00878的費用表現入佳境，除了連續2年下降，而且還不斷向0050逼近，去年最後結算差距只剩下0.03%，可以說是光榮戰敗。

今年00878在這場費用率競賽可以說是做足準備，先是在6月微調指數，接著在7月又調降銀行保管費，從這二大動作可以感覺00878今年是勢在必得，就算不能打贏0050也要戰成平手，這又讓今年的0050和00878總費用率之爭，多了一個值得期待的看點。

因為內扣費用一直是高股息家族的傳統弱項，如果00878真的能在今年底超越0050，那將會是00878在台股寫下的另一項傳奇記錄。

而今年台股ETF的費用總冠軍，沒意外的話應該又會是富邦全包，畢竟0.15%的經理費已經在起跑點贏太多了。目前已經連續二年(2022-2023)，都是由0052和006208並列金牌，今年上半這二隻再度同時開出0.12%，今年會不會第三度並列冠軍，也相當值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 ETF 保管費 內扣費用 經理費

延伸閱讀

台美股大跌原因是啥…漲多就是最大利空？ 狄驤「把握好機會」：恐引多殺多短線超跌

0050當時200元沒出掉現在少賺8萬塊！ 財經雪倫：一張還是賺70幾K

00713買進本來只為與00878搭配！ 存股哥：沒想到今年漲幅勝過00919和00929

00919當時27元而00878才22塊被酸爆…現在反過來了！ 小師傅笑笑：我存股後沒再賠錢

相關新聞

00878費用率今年底打贏0050或戰成平手？ 柴鼠：內扣費用一直是高股息的弱項

過去三年00878的費用表現入佳境，除了連續2年下降，而且還不斷向0050逼近，去年最後結算差距只剩下0.03%，可以說是光榮戰敗。

首檔採信用因子加權的債券ETF 00953B 8月5日開募

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，00953B群益優選非投等債ETF將在8月5日開募，發行價為10元，也有平準金...

台股溜滑梯 專家建議改抱科技市值型 ETF

台股上周從最高24,390點回落到22,869點，失守23,000點，股票投資人哀鴻遍野，零股市場卻是兩樣情，台積電（2...

0050當時200元沒出掉現在少賺8萬塊！ 財經雪倫：一張還是賺70幾K

本來有設定0050 到200元要再出清一些，但就貪心嘛，現在看到0050剩180元，雪倫手上持有4張，就等於少賺8萬元。

台股短期修正但基本面不變…台積電續跌盡頭在哪裡？趁回檔便宜撿00905最安心

七月除息及更換成分股的00905，成分股由112檔提高至132檔，在產業方面，電子產業權重大幅減碼11.9%、金融產業大幅加碼10.1%、傳產小幅加碼約2%，除了提高了整體個股的分散性，也降低漲多的大中型權值類股權重...

00919當時27元而00878才22塊被酸爆…現在反過來了！ 小師傅笑笑：我存股後沒再賠錢

我還記得之前00919漲到27塊左右，當時00878才22塊，00878就被大家酸爆。那00878最近漲幅不錯，00919最近表現不是很好，現在又有一些人在數落它。我看了也只是笑笑的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。