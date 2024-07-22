台股溜滑梯 專家建議改抱科技市值型 ETF

台股上周從最高24,390點回落到22,869點，失守23,000點，股票投資人哀鴻遍野，零股市場卻是兩樣情，台積電（2330）僅上周四(18日)盤中零股交易量就高達新台幣81億元，上周五也有121億元，顯見台灣投資人對基本面深具信心，展現越跌越買的投資韌性。

國泰投信ETF團隊建議，第3季因美國大選、產業基本面受到檢視等因素影響，預期還有修正潮，加上台股上半年因資金浪潮漲多，部分標的乖離率過大，不妨趁短線拉回加碼布局科技市值型的ETF，像是物美價廉的國泰台灣5G+（00881），每張市價大約25元，就能擁有台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等數十檔夢幻科技股。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，台股從1991年以來，總計有12次的微笑曲線出現，也就是跌深後回漲，投資人應定下心來，趁股市拉回時，藉此審視手上的投資組合，切勿受到短線干擾就慌張出場，逢低加碼、攤平成本、累積張數，善用定期定額，才會是勝率較高的投資密技，鎖定台灣市值科技龍頭公司的00881，不只「含積」，還有AI和蘋果供應鏈的加持，何況AI發展目前尚在起步，即使暫時受到干擾拉回，但半導體題材火力仍旺，基本面有支撐，未來00881可望會是漲相較佳的ETF。

觀察00881的選股池可看到最大成分股台積電占比超過30%，第二大成分股鴻海是輝達新一代超級AI伺服器GB200的主要供應鏈，預計將在下半年陸續出貨挹注營收，鴻海占比有約15%，而剛完成填息的聯發科，占比有11%，三者合計權重近六成。

除了權值三王，00881指數成分股還包含廣達（2382）、台達電（2308）、緯創（3231）等AI、Apple題材通吃的科技股。法人建議，台股在科技龍頭股領軍、AI趨勢長線看好下，可趁台股回檔之際，布局00881或相關科技ETF。