快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

台股溜滑梯 專家建議改抱科技市值型 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股上周從最高24,390點回落到22,869點，失守23,000點，股票投資人哀鴻遍野，零股市場卻是兩樣情，台積電（2330）僅上周四(18日)盤中零股交易量就高達新台幣81億元，上周五也有121億元，顯見台灣投資人對基本面深具信心，展現越跌越買的投資韌性。

國泰投信ETF團隊建議，第3季因美國大選、產業基本面受到檢視等因素影響，預期還有修正潮，加上台股上半年因資金浪潮漲多，部分標的乖離率過大，不妨趁短線拉回加碼布局科技市值型的ETF，像是物美價廉的國泰台灣5G+（00881），每張市價大約25元，就能擁有台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等數十檔夢幻科技股。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，台股從1991年以來，總計有12次的微笑曲線出現，也就是跌深後回漲，投資人應定下心來，趁股市拉回時，藉此審視手上的投資組合，切勿受到短線干擾就慌張出場，逢低加碼、攤平成本、累積張數，善用定期定額，才會是勝率較高的投資密技，鎖定台灣市值科技龍頭公司的00881，不只「含積」，還有AI和蘋果供應鏈的加持，何況AI發展目前尚在起步，即使暫時受到干擾拉回，但半導體題材火力仍旺，基本面有支撐，未來00881可望會是漲相較佳的ETF。

觀察00881的選股池可看到最大成分股台積電占比超過30%，第二大成分股鴻海是輝達新一代超級AI伺服器GB200的主要供應鏈，預計將在下半年陸續出貨挹注營收，鴻海占比有約15%，而剛完成填息的聯發科，占比有11%，三者合計權重近六成。

除了權值三王，00881指數成分股還包含廣達（2382）、台達電（2308）、緯創（3231）等AI、Apple題材通吃的科技股。法人建議，台股在科技龍頭股領軍、AI趨勢長線看好下，可趁台股回檔之際，布局00881或相關科技ETF。

00881國泰台灣5G+ 台積電 台股

延伸閱讀

傳產電子金融齊跌 台股下挫逾700點失守季線

台股短期修正但基本面不變…台積電續跌盡頭在哪裡？趁回檔便宜撿00905最安心

川普當選恐衝擊外資信心 金管會：沙盤推演潛在變數

「川普投顧」效應…台股短線恐震盪 避險資金轉進四族群

相關新聞

0050當時200元沒出掉現在少賺8萬塊！ 財經雪倫：一張還是賺70幾K

本來有設定0050 到200元要再出清一些，但就貪心嘛，現在看到0050剩180元，雪倫手上持有4張，就等於少賺8萬元。

台股溜滑梯 專家建議改抱科技市值型 ETF

台股上周從最高24,390點回落到22,869點，失守23,000點，股票投資人哀鴻遍野，零股市場卻是兩樣情，台積電（2...

台股短期修正但基本面不變…台積電續跌盡頭在哪裡？趁回檔便宜撿00905最安心

七月除息及更換成分股的00905，成分股由112檔提高至132檔，在產業方面，電子產業權重大幅減碼11.9%、金融產業大幅加碼10.1%、傳產小幅加碼約2%，除了提高了整體個股的分散性，也降低漲多的大中型權值類股權重...

00919當時27元而00878才22塊被酸爆…現在反過來了！ 小師傅笑笑：我存股後沒再賠錢

我還記得之前00919漲到27塊左右，當時00878才22塊，00878就被大家酸爆。那00878最近漲幅不錯，00919最近表現不是很好，現在又有一些人在數落它。我看了也只是笑笑的。

00713買進本來只為與00878搭配！ 存股哥：沒想到今年漲幅勝過00919和00929

去年初開始買進00713，當時就只是想跟00878組雙季配，沒想到過了一年表現越來越好，除了很會漲又抗跌之外，過去殖利率稍低的短板也補強不少。

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

台股這波從7/11-7/19跌了1521點（-6.2%），以高股息ETF為主力持股的槓桿哥帳面大概少了20萬，不過就如上一篇文所說，對我來說影響微乎其微。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。