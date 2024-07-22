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0050當時200元沒出掉現在少賺8萬塊！ 財經雪倫：一張還是賺70幾K

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

轉念，讓你在股巿打滾更久

這幾天因為川普的關係台股跌了一仟多點，不少投資朋友產生焦慮感，還好雪友没有給我這樣的感覺，反而覺得下跌才有機會進場撿便宜。

股巿下跌，就像我們買東西出現折扣價，是進場撿便宜的機會。

財經雪倫提醒這次下跌主要是因為川普的發言，雖然拜登宣布退選，但在新人選尚未出現、民意調查未明朗前仍存有變數；小心這時進場接到掉下的刀，若是較保守的雪友，可以再觀望一下。

回到這次下跌引起的恐慌及焦慮感，雪倫小小建議：

轉念繼續持有 如果你在這波台股有獲利，現在是帳上的資產減少，換個角度想，你還是有賺錢只是少賺心裡就會開心滿足。

以雪倫為例，本來有設定0050 到200元要再出清一些，但就貪心嘛，現在看到0050剩180元，雪倫手上持有4張，就等於少賺8萬元。我後來轉念想了一下，一張少賺2萬元好像也還好，就少吃幾頓好料就好了，我平均一張還是有賺7萬多，這樣想就覺得還不鍣耶！

轉念續買：

如果你在這波台股没有獲利，帳上是虧損，這時候可檢視持有的標的體質，如果判斷仍OK，只是因為一時事件造成的影響，那可以分批布局千萬不要歐印

轉念出場：

如果你在這波台股有獲利或是帳上有虧損，但現在不想再持有的贍戰心驚，不想要再看到帳上的損失（投資的事很難說，也有可能下週又翻轉），那就出清一半、2/3 或是全部，先入袋為安。

投資心安的標的不要因為投資影響心情，投資要練習乘風破浪。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 ETF 川普 拜登

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