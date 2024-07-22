台股短期修正但基本面不變…台積電續跌盡頭在哪裡？趁回檔便宜撿00905最安心
日前美國總統候選人川普在賓州演講時中槍，外界看好勝選率大增，而後又發表了對台晶片收保護費之言論，嚇壞市場使台股應聲重挫，不過觀察其過去發言，往往僅導致市場短期震盪，以AI長期趨勢和需求仍銳不可擋情況下，此時正是進場加碼好時機。
在波動不斷的市場中，還是老話一句，不知道買什麼個股就買ETF。
七月多檔ETF除息秀後，緊接著五檔ETF於7月16日更換成分股，其中同時在七月除息及更換成分股的00905，成分股由112檔提高至132檔，在產業方面，電子產業權重大幅減碼11.9%、金融產業大幅加碼10.1%、傳產小幅加碼約2%，除了提高了整體個股的分散性，也降低漲多的大中型權值類股權重，轉移至公司相對品質優，且較具有投資價值之小型股。
00905本次換股正好是在高檔進行部分投資組合的獲利了結，且提前向低基期的產業與個股進行布局，充分的發揮多因子選股的特性。
而各ETF除息後的填息時間也成為部分投資人的關注重點，ETF填息因市場及自身狀況有所不同，幾週或幾個月內不等完成；期間內，投資人能根據市場走勢，適時進行投資決策，抓住填息前股票相對便宜的機會進場買進持有。
值得注意的是，00905截至7月18日的資產規模來到45.14億新台幣，管理費率為0.35%。根據基金資料顯示，當資產規模超過50億新台幣時，管理費率將降至0.30%。管理費率的降低意味著更多的收益留在投資者手中，長期來看將有助提升總收益（淨值增長）；此外，運營成本降低也使基金能夠分配更多的利潤給投資者，從而增加配息率（配息增長）。
00905除息前因申購過熱而宣布暫停初級市場交易，旨在維護與保護既有ETF受益人的領息權益，而暫停申購後出現的溢價現象目前也正逐步收斂中，投資人在交易時仍應留意對應的風險並紀律投資。
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