00919當時27元而00878才22塊被酸爆…現在反過來了！ 小師傅笑笑：我存股後沒再賠錢

記得我人生第一張個股是我的親妹妹叫我買的（說一定賺）。當時買在價位是100左右，真的是很神奇，我一買之後就沒有再漲過了，一路一路一路掉，掉，掉，掉到40幾塊。好在40幾塊的時候，我趕快把它賣掉，對，賠了六萬多塊。從那一刻起，我就沒有再碰任何個股了，對，我連台積電都不碰。之後我就只買ETF了，自從我買優質的ETF到現在，我從來沒有再賠過錢了。

現在我看很多人討論說大盤可能會下殺到2萬點，開始在說要不要先賣掉等到2萬點再接回來。如果真的那麼順利的話，當然現在趕快賣一賣了。但是這都是你預測的，有可能跌到更低，也有可能漲到4萬點，這都是我們無法預測的。因為沒有人能預料明天會發生什麼事情。

現在唯一的重點就是要控制銀彈分批進場持續買進，不隨便賣出才能保持在微笑曲線，而不是搞到顏面中風。市場裡面的起伏真的很正常，不要一碰到了就馬上灰心，馬上在懷疑自己的持股，這種心態很糟糕。

我還記得之前00919漲到27塊左右，當時00878才22塊，00878就被大家酸爆。那00878最近漲幅不錯，00919最近表現不是很好，現在又有一些人在數落它。我看了也只是笑笑的。

投資股票真的不要總是人云亦云，一直比較去轉換，光看短期績效沒辦法論成敗的好嗎，不管你是持有市值型還是高股息，最重要的還是長期持有。股市會輸房地產的最大的原因不就是差在不能使用五倍槓桿和很多人抱不久嗎？如果你不喜歡使用槓桿，至少也別亂賣吧？

人教人教不會

事教人一教就會

這就是人生

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