00713買進本來只為與00878搭配！ 存股哥：沒想到今年漲幅勝過00919和00929

真的沒有業配！00713就是高股息的聖杯、代表存股人的圖騰！上次有人訊息我說在幫00713寫業配，就真的沒有，我的內容是基於自己持有近一年半的心得還有市場觀察寫的。

去年初開始買進00713，當時就只是想跟00878組雙季配，沒想到過了一年表現越來越好，除了很會漲又抗跌之外，過去殖利率稍低的短板也補強不少。

00713今年到7/19收盤時共漲7.3塊（14.47%），以科技股為主的00919、00929都沒00713這麽會漲，不過最讓我震驚的還不是它的漲幅，因為論漲幅它今年還輸給00915的20.95%。

00713最大的價值就是抗跌能力呀！今年四月加上這陣子的回檔，00713完全撐住，跌幅都只有不到3%，這樣優秀的防禦力讓我的維持率幾乎沒有下降。

前天檢視了一下目前的整戶維持率還在223%，這波1500點的跌幅對我來說完全沒有影響，雖然整戶維持率的控制不僅是單一個股或ETF而已，但只要你質押的標的越穩防禦力越高，面對回檔甚至熊市就能更加有恃無恐。

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