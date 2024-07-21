不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外
台股這波從7/11-7/19跌了1521點（-6.2%），以高股息ETF為主力持股的槓桿哥帳面大概少了20萬，不過就如上一篇文所說，對我來說影響微乎其微。
另外我也好奇在這一波跌幅中，股性較為穩定的高股息ETF跌幅到底有多大，也許也可以讓你用來作為開槓桿或是佈局的參照。
畢竟一個禮拜跌了1500點，也算是個稍有幅度的跌點，就統計7/11-7/19這段時間的跌幅。
00878：24.58➡️23.6
-0.98（3.98%）
0056：42.65➡️39.81
-2.84（6.65%）
00713：58.4➡️57.75
-0.65（1.11%）
00919：26.05➡️25
-1.05（4.03%）
00929：20.87➡️20.07
-0.8（3.83%）
00940：10.31➡️10
-0.31（3.1%）
00939：15.04➡️14.71
-0.33（2.19%）
00915：27.49➡️27.19
-0.27（0.98%）
00918：25.48➡️24.6
-0.88（3.45%）
00946：10.79➡️10.4
-0.39（3.61%）
00936：18.39➡️17.76
-0.63（3.42%）
00944：15.51➡️15.13
-0.38（2.4%）
對比大盤指數6%跌幅，高股息的跌幅確實相對緩和些，0056因為7/16為除息日因此跌幅較大，不過00878這波跌了快4%讓我比較意外就是了，跌幅幾乎跟科技為主00919、00929不相上下。
至於最抗跌的不是00713而是00915，但00713無論在4月或是7月的跌幅，平均表現都比00915好，因為00915在4月中的跌幅也到了3%以上，因此抗跌王者當00713莫屬。
00713的防禦力你不用再懷疑了，無論4/19台股最大跌點774點，或是這一個多禮拜大盤回檔1500點，它都完全不放在眼裡，有00713就是一個穩。
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