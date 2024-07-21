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不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

台股這波從7/11-7/19跌了1521點（-6.2%），以高股息ETF為主力持股的槓桿哥帳面大概少了20萬，不過就如上一篇文所說，對我來說影響微乎其微。

另外我也好奇在這一波跌幅中，股性較為穩定的高股息ETF跌幅到底有多大，也許也可以讓你用來作為開槓桿或是佈局的參照。

畢竟一個禮拜跌了1500點，也算是個稍有幅度的跌點，就統計7/11-7/19這段時間的跌幅。

00878：24.58➡️23.6

-0.98（3.98%）

0056：42.65➡️39.81

-2.84（6.65%）

00713：58.4➡️57.75

-0.65（1.11%）

00919：26.05➡️25

-1.05（4.03%）

00929：20.87➡️20.07

-0.8（3.83%）

00940：10.31➡️10

-0.31（3.1%）

00939：15.04➡️14.71

-0.33（2.19%）

00915：27.49➡️27.19

-0.27（0.98%）

00918：25.48➡️24.6

-0.88（3.45%）

00946：10.79➡️10.4

-0.39（3.61%）

00936：18.39➡️17.76

-0.63（3.42%）

00944：15.51➡️15.13

-0.38（2.4%）

對比大盤指數6%跌幅，高股息的跌幅確實相對緩和些，0056因為7/16為除息日因此跌幅較大，不過00878這波跌了快4%讓我比較意外就是了，跌幅幾乎跟科技為主00919、00929不相上下。

至於最抗跌的不是00713而是00915，但00713無論在4月或是7月的跌幅，平均表現都比00915好，因為00915在4月中的跌幅也到了3%以上，因此抗跌王者當00713莫屬。

00713的防禦力你不用再懷疑了，無論4/19台股最大跌點774點，或是這一個多禮拜大盤回檔1500點，它都完全不放在眼裡，有00713就是一個穩。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長

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