00940跌回發行價…股民宣布「自救會回歸」 下一波會更猛？

台股不敵美國總統大選利空言論，19日收盤下跌529.21點，終場以22,869.26點作收。值得注意的是，昔日ETF人氣王元大台灣價值高息ETF（00940）再次跌回發行價，也讓不少股民自嘲「自救會回歸！」

美國總統參選人川普贏面大，受他一席「台灣應付美國保護費」言論影響，台股上周高檔拉回。值得注意的是，一上市就「破發」的00940，好不容易隨著大盤攀高，股價一度大漲至10.38元，現在又再度下殺，19日以10元作收、跌幅1.28％。

臉書《00940自救會》的網友們也紛紛宣布自救會回歸，「再次破發，哈哈」、「還太早了，還在10塊以上」、「救完一波，又一波」、「下一波（向下）會更猛」。

不過也有投資人仍有信心，「加碼的號角已經吹響」、「其實比起其他股票的大風大浪，00940只是小打小鬧」、「下周開始反彈」、「跌是好事，沒有一直漲沒完的啦」。

另外，川普一席話讓台積電一周來股價下挫70點、19日收970點，是否能趁近期股價低點上車？對此，財信傳媒董事長謝金河指出，若從台積電ADR角度觀測，季線的位置在161.36美元，台股台積電的季線在893元左右，有可能是這次回檔的支撐。