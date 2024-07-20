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最多人愛的ETF！00878滿四歲、下月將除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

國泰永續高股息ETF（00878）於2020年7月20日掛牌上市，為國內首檔結合「ESG+高股息」投資邏輯的台股ETF，在2022年全球市場股債雙殺，穩健性受到市場關注，規模及受益人數成長明顯加速，00878目前穩居全台灣規模最大的ESG主題基金，為帶動永續投資理念在台灣的能見度，做出明顯貢獻 !

成立滿4年，「國民ETF」00878陸續締造國內ETF史上多項紀錄與新里程碑，被ETF投資專家稱為高股息模範生和高股息的精神領袖，創下五大紀錄：第一，00878受益人數超過130萬人，為全台投資人數最多ETF；第二，00878是定期定額投資戶數最多的ETF，也是國內唯一一檔定期定額超過28萬戶的ETF，且已連續40個月正成長。

第三，2023年總成交量1,825.8張，為台灣原型ETF裡第一名；第四，2023年發行流通張數為11,403,790張，為台灣所有ETF中第一名；第五，00878成立以來榮獲2024《Smart智富》台灣基金獎、2024年第27屆傑出基金「金鑽獎」、2023《財資》最佳永續ETF產品、2023《Smart智富》台灣基金獎、2022《指標》最佳表現ETF大獎等共七座大獎。

根據投信投顧公會資料，截至2024年6月，境內ESG基金規模達新台幣6,592億元，00878占比45%；此外有2,370,131受益人投資境內的ESG基金，其中有57%的投資人是選擇00878，等於每10人就有5人選擇投資00878，為帶動永續投資理念在台灣的能見度做出明顯貢獻。

00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」規則重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘（EPS），以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，每年固定會於5、11月中下旬進行成分股篩選與汰換，因為其指數擁有優異的編製規則，成立以來一直是穩健型投資人的心頭好，穩居受益人數最多的ETF，也是上班族、家庭主婦、學生族，甚至12歲以下兒童股民的第一名投資標的。

00878成立4年以來，是少數真正經過股市多空洗禮的高股息ETF，有別於今年新掛牌的ETF，僅能以指數回測數據做推算，00878亮眼成績是最好的證明，2023年其標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%，遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%，2022年時股債雙殺，亦能幫助投資人降低資產損失幅度。

專家分析，00878指數擁有產業均衡的選股池邏輯，精選平穩營運、永續經營的公司，均衡布局電子、金融和傳產業，不以單一產業為主，今年產業多頭輪動態勢明顯，金融業獲利創高，電子業還有AI題材助攻，唯有00878可真正享受到產業輪動的契機，適合陪伴孩子長大，也是一般人或退休族安心存股的高股息ETF。

00878是上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。資料來源：集保結算所，2024/4/2
00878是上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。資料來源：集保結算所，2024/4/2
00878掛牌以來受益人數變化。資料來源：集保結算所，2024/7/12
00878掛牌以來受益人數變化。資料來源：集保結算所，2024/7/12

ETF 高股息

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