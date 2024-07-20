跌1500可怕嗎…若再跌1萬點竟還能是獲利？ 存股哥「曝秘訣」：00878前年不到20塊

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聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

台股自7/11來跌了一個多禮拜，跌幅大約1500點，結果這2天好幾個跑來跟我說心態快撐不住了，我還想說不是還有22869點嗎？現在還在相對高檔耶而且也才跌不到5000點，這點小回檔就沒有心態了，股災來了怎麼辦？

要建立強大心態的關鍵還是那九字訣「長期持有、股息再投入」，你持有的時間越長就越有可能買到相對低點，你領到的股息越多就能靠股息建立更多部位

時間拉長等於你在低點布局了一大批成本相對低的部位，因此你根本是跟其他人站在不同「維度」，只要帳面獲利出來了，就算一個回檔對你來說可能也沒什麼感覺。

舉例來說：如果你在2022年買了一大堆不到20塊的00878，現在跌個1500點感覺也還好，因為現在的股價距離你的成本價還有一大段距離，重點就是你敢不敢「持續買進」，講很簡單，真正遇到回檔、股災時，敢買的人又有多少呢？

回想一下2022年，那時候跌到12000點，也很多人跟我說心態快撐不住了，現在回頭看你真的有持續買進的，是不是覺得好加在我在低檔布局了一堆成本超低的部位呢。

現在就是拚心態的時候，你能穩住照自己的節奏持續買進、股息再投入，我不能保證未來你100%賺，但如果你現在心態崩潰停損了，你100%賠，看你自己的抉擇嘍。

能分享的是過去每一次股災我都堅持自己的方式，持續買、股息再投入，就這樣過了12年熬過了一次又一次的股災。

不敢說我賺超多，但至少我認為就算現在直接再跌個10000點，我還是能保持獲利的狀態，這就是長期投資的價值，能讓你面對各種情況都處變不驚、泰然自若。

我很喜歡尼采的一句名言「凡殺不死我的必使我加強大」，就跟超級賽亞人一樣，只要跨越生與死的邊緣，你就會變得比以前更強，共勉之。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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