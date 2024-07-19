00919買進89張在台股下殺這幾天！小師傅：存股就是看淡漲跌

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股大跌。圖／聯合報系資料照
台股大跌。圖／聯合報系資料照

終於跌了吧？我就在等你跌，你不跌我怎麼買？最近這幾天加碼買進00919，買了89張，目前總張數來到124張。多虧這幾天的機會讓我快速加碼建倉。

其實這種ETF的跌幅跟台積電相比，真的是小菜一碟。台積電可以因為川普的一句話就不講武德馬上跌成這樣，真的是很可怕。我的心臟實在沒辦法承受這種個股的跌幅，所以我還是穩穩的領息就好了。這種報酬適合我。

理論上，如果你是追求超額報酬，千萬別選擇高股息，直接買正2就是正解。但我不喜歡持有正2或市值型的原因就是，一旦遇到回檔的時候沒賣掉，會讓人氣得捶心肝啊。少賺這種感覺就是比賠錢還難受。

我持有市值型的過程中，每次都要去判斷現在是否高點，我到底這時候該不該獲利了結、入袋為安？賣了之後呢，又要等待合適的進場時機。就這樣，我會不斷的重複循環賣出買進此動作，而且常常我都是賣在起漲點（韭菜命）。所以我不適合市值型（我抱不住），放手讓給高手去持有。

現在我存高股息，碰上大跌，完全不會考慮要不要賣，跌了就是按照紀律補貨進場，增加張數。張數越多，股息越多，回到多頭漲回去又可以賺到差價，真的超級簡單。

我目前只擔心不夠錢買而已，不會去想買到的是貴還是便宜，因為貴與便宜並不是我能控制的，但張數可以。只要你對你的目標確定，不該想的是價格高低，而應該是張數的多寡。你要知道，優質的資產本來就會越買越貴的。

長期成長性而言
市值型平均高過高股息
但我不追求績效最高
我要的是
買得很安心
放得很放心

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