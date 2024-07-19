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日股ETF紅火 掀募集熱潮

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
隨著日幣貶值帶動製造業及觀光、日本半導體居全球領先地位、股神巴菲特已宣布無限期持有日股、國內外大型機構加碼日股、美中關係緊張，在多重利多加持下，睽違八年投信圈再度出現日本商品募集潮。 (路透)
隨著日幣貶值帶動製造業及觀光、日本半導體居全球領先地位、股神巴菲特已宣布無限期持有日股、國內外大型機構加碼日股、美中關係緊張，在多重利多加持下，睽違八年投信圈再度出現日本商品募集潮。 (路透)

隨著日幣貶值帶動製造業及觀光、日本半導體居全球領先地位、股神巴菲特已宣布無限期持有日股、國內外大型機構加碼日股、美中關係緊張，在多重利多加持下，睽違八年投信圈再度出現日本商品募集潮。

日股投資產品今年來陸續問世，不論主、被動基金都要搶食日股大餅，今年新成立的「純」日股商品檔數上看七檔，包含已於7月1日掛牌的復華日本龍頭ETF、台新日本半導體ETF已於7月16日獲准成立，預計將於7月25日掛牌上市。據了解，兩檔吸金超過110億元。

今年投信發行日本商品概況
今年投信發行日本商品概況

緊接著，相當看好日本轉股契機的中國信託投信一口氣推出三檔日本傘型ETF，分別為中信日本半導體ETF、中信日本商社ETF以及中信日經高股息ETF將於7月30日起開始募集；而第一金量化日本基金將於8月26日開始募集；後續還有復華日本新生優勢基金正在送件申請中。

此外，投資與日股相關的新產品也有不在少數，包含上半年IPO募集175億元的中信上游半導體，已經追加募集一次，目前日股持有約四分之一；至於送件申請中還有兩檔商品，分別為台新美日台半導體基金和野村全球航運龍頭息收ETF，在規劃的投資組合中也會含有日股。

日股去年以來擁有強勁的漲勢，主要是由半導體族群扮演幕後功臣去驅動，對此，台新日本半導體經理人黃鈺民指出，日本政府大刀闊斧推出日本半導體振興計畫，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等八家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放，建議趁勢布局日本半導體ETF搶商機。

股神巴菲特在日股投資中主要持股為日本商社，中國信託投信投資一部部長張勝原表示，巴菲特持有之控股公司「波克夏·海瑟威」於2020年看好日本商社發展，買進日本五大商社5%持股，2023年6月進一步增持日本五大商社至8.5%，2024年2月持有日本五大商社9%持股，持股不斷遞增且表明將長期持有，並表態商社投資空間仍相當看好。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，因應美中科技戰等地緣政治變化，資金明顯從中國轉向日股等投資市場，此外，歐洲主動視基金調整資產配置等因素持續發酵，加上日企持續買回庫藏股使日股資金動能充沛，此外，從美股七雄引領市場多頭的趨勢來看，近年市場明顯青睞大型股標的，預估具有產業競爭優勢的日企龍頭股將可持續受惠。

半導體 日本 日股

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