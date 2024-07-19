00687B、00679B、00931B…七檔美債20年ETF怎選？ 辣媽：報酬因「這三點」有所差異

2024上半年，20年美債ETF績效排行

大家敲碗的分析來囉！

美債20年ETF可以說是所有債券ETF中最受歡迎的， 但差不多的商品總共有7檔ETF，該怎麼選？

我們統計了『2024年上半年美債20年ETF』的總報酬給大家做參考。投資初學者很容易有「股息越多越好」的迷思， 但投資還是要看「總報酬」，也就是『資本利得＋股息』，才不會賺了股利，但賠了價差。

必須先說，這7檔ETF（元大；富邦；國泰；永豐；中信；統一，復華等投信都有發行）連結的指數大同小異，但看似差不多的商品，在報酬率的表現確實有些差異。

2024上半年「總報酬」

最高的是：永豐20年美公債（總報酬1.36%） 最低的是：元大20年美公債（總報酬-0.88%） 兩者相差2.24%。

跟最近美債20年ETF一年可以領到的股息大約是4%左右來比較，2.24%的差異確實滿大的。但如果觀察的時間軸拉長到1.5年，兩者（00857B vs 00679B）之間的差異就縮小了。

7檔ETF之間報酬為何有差異？

1.內扣費用差異影響不大：

這七檔ETF中，最高費用與最少費用，一年差別約0.04%，而且費用高不代表績效比較差，費用低也不是績效好的表現。 所以我不會讓費用高低來影響我的決定。

2.存續期間差異

雖然7檔追蹤指數類似，但每一檔平均存續期間仍存在些許差異，對於利率變動的敏感度也稍有不同，這也是會造成總報酬率不同的原因之一。

3.折溢價的問題比較大

元大美債20年（00679B）的規模最大，流通性最好。 如果習慣下單就可以快速交易的話，這檔會符合你的需求。 但00679B以往最常被提醒的就是，要留意「溢價」的問題。也就是說，當市場買盤多於賣盤的時候，成交價格會被拱高，而導致投資人買的比較貴（市價比淨值高）。

上半年元大美債20年的總報酬之所以低於其他相似的ETF，我猜很可能就是因為溢價的關係。2023/12/29溢價1.32%，而到2024/6/29溢價已經縮小到0.15%。也就是說，去年底收盤的人確實買貴了1.32%，而這也侵蝕了你原本微薄的總報酬。

那之後就不要考慮00679B嗎？

當然不是！我發現這幾個月，00679B折溢價狀況有比較改善，建議可以再買進之前，到元大投信的官網上查詢「即時溢價」，如果折溢價狀況符合自己的預期，那仍是值得投資。

ETF流動性是投資關鍵

除了報酬差異之外，其他考量因素也很重要，像是ETF規模大小。

規模大小攸你是否容易買到或是賣掉出脫。 如果流通性不好，很可能當你看到好價格卻買不到，或是賣不掉。

這七檔中每一檔都破百億，其中兩檔（國泰；元大）還破千億，其他五檔都在100-500億中間。 破千億的兩檔流通性是不用太擔心的。 其他五檔ETF，大家可以在下單的時候，觀察盤中成交的張數，或是買賣掛單量的狀況，再來決定。

另外，復華美債20年是唯一不配息的一檔。

ETF將本來要支付給投資人的利息，直接再投資買更多公債。 若債券呈現多頭走勢（債券價格上升），這樣的自動再投資對我們來說是滿方便的。但仍要留意，盤中買賣量是否符合你投資的預期。

辣媽這七檔怎麼選？

只要溢價低於1%的狀況下，我仍舊會以流動性好的ETF為優先考量。

2024上半年，20年美債績效表現不佳，還要繼續抱嗎？

上半年利率是彈升的狀況，自然利率敏感度高的長天期公債會跌價比較多。如果依舊相信通膨狀況趨緩，降息機會很高的話，還是可以續抱。我自己有等待1-2年的心理準備，也會趁利率反彈，價格下跌的時候，再多加碼，畢竟當前的利率仍處於相對高檔。

而對大家來說，等待降息的時間有多長？是否自己願意等待？或者降息幅度有多大，是否符合你投資的預期報酬。這些都是要自己再投資前先想清楚的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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