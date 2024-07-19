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00878、00919、0056每月加薪一萬怎麼買？ 鐵蛋分享：自組成本落在121萬左右

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

大家好，你的鐵蛋又來了；自從鐵蛋達到月領一萬股息的目標後，辦公室發生的鳥事都可以置身事外，彷彿自帶一層保護網，什麼事都傷不到我。

想請假就請假，就算沒年假了，扣錢的事假對我來說也沒差！這...就是投資帶來的底氣。

鐵蛋今天來整理最新的數據，如果要達到月領一萬的股息，應該怎麼買？要買什麼？鐵蛋以我的持股00878、00919、0056為例：

首先看一下國民ETF00878的近一年配息數據

2023 / 8月 0.35

2023 / 11月 0.35

2024 / 2月 0.4

2024 / 5月 0.51

大寶貝有越配越高的趨勢，近一年配息1.61元，以股價23元來計算，年均股利率7%，若以最近一次配息0.51元來算，若要達到季領1萬元，需要19.6張，成本約需46.9萬。

再來鐵蛋的第二高息持股00919近一年配息數據

2023 / 9月 0.54

2023 / 12月 0.55

2024 / 3月 0.66

2024 / 6月 0.7

也是月配越高，近一年配息2.45元，以股價26元來計算，年均股利率來到9%，難怪大家都說他是配息之王，若以最近一次配息0.7元來算，要達到季領1萬元，需要14.3張，成本約需36.3萬。

最後是高股息老大哥0056 近一年配息數據

2023 / 10月 1.2

2024 / 1月 0.7

2024 / 4月 0.79

2024 / 7月 1.07

2023年7月才宣布加入季配行列，近一年配息3.76元，以股價40元來計算，年均股利率9.4%，老大哥還是坐穩高股息一哥寶座，若以最近一次配息1.07元來計算，要達到季領1萬元，需要9.4張，成本約需37.9萬。

自組月月配組合，1~12月每個月領息，成本需要121.1萬，鐵蛋在今年年初時也計算過這三檔要達到月配一萬，需要多少本金？當時需要156.5萬，隨著高股息越配越高，所需的成本也就降低啦！

這樣會買了嗎？千萬別傻傻把錢放在銀行不投資（當然緊急預備金還是需要放高利息銀行滴），通膨巨獸很可怕，我們一起打敗它！

最後，鐵蛋淨資產達300萬了！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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