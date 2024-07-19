不敢單壓「學霸」台積電（2330）就投資班級！ 小車：從ETF開始是較安全方式

沒有熟悉的個股，就從投資ETF開始

前一陣子大盤狂飆，有不少個股變妖股，漲停燈號亮不停，有粉絲朋友私訊小車最近有沒有值得投資的「個股」？

在小車的觀念中，個股不是不能投資，但挑選公司時「要確欸」，事先須做不少功課，要長時間投入心思研究、觀察，才有信心在大跌時抱緊甚至加碼。

要來的伸手牌買進容易，然而沒有研究基礎做後盾，一有風吹草動就容易令人茶飯不思、夜不能寐，這樣一來如何長期持有？

如果對個股研究不多的投資者，從ETF開始是較安全的方式。因為一檔ETF擁有30～50家成分股，風險分散，容錯率較高。一、兩家公司表現失常對整體或許有影響，但程度不大。 投資個股屬於單壓，風險高度集中，不容有失。壓對妖股也許幾個月就財富翻倍，可是壓到炒作大於獲利的公司，一旦夢想的泡沫破滅，資產亦可能付諸流水。

投資班級還是投資單一學霸？

市值型ETF就像學校的常態編班，班上有學霸，也有學習成績比較落後的同學，成績看的是班上的平均值。班上學霸也許偶爾會失常，但不可能全班每一位學生都失常，有時說不定還會賺到吊車尾同學突飛猛進的驚喜。因此投資大盤ETF報酬率貼近大盤，雖無法有超額報酬，但至少能確保自己績效不會落於後段班。

主題型ETF、高股息ETF像是各種特殊班級，如：音樂班、體育班、數理資優班...等，就讀特殊班級須對其升學方式有充分的認知，一旦理解不足，很容易在該領域競賽成績不如意時放棄。投資也是一樣，若對該投資領域熟悉度不夠，遇到連續下挫時易抱不住而成為逃兵。

投資個股，是要挑出班上的學霸，須經過一、兩年（小車挑金融股甚至要十年配息穩定）的相處，觀察每位同學大大小小考試的表現，從中找出長期穩定又傑出的模範生獨立加碼投資。因此特別需要「時間」與「觀察」，絕不是「聽說」哪檔將起漲便貿然把自己的辛苦錢壓在一間不甚了解的公司上。當然，再厲害的公司終歸是個體，一旦失常我們投入的錢絕對是100%受影響，不可不慎。

因此，若沒有熟悉的個股也不用勉強，ETF是相對友善安全的投資。

註：台積電是學霸

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