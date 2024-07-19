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市值型ETF…小資族青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

雖然台股昨（18）日大跌，小資族勇於進場大買零股，除台積電等電子權值股外，還鎖定市值型、高股息等兩大類ETF，以個別ETF成交金額來看，由緊貼大盤的元大台灣50、富邦台50分別拿下第一、第二，元大台灣50正2排名第三，元大高股息、群益台灣精選高息分居第四、第五。

市值型的元大台灣50、富邦台50今年來報酬率超過四成，對於以資本利得為主而賺價差的小資族，買進這類市值型ETF除可賭一把台積電法說會後可能的反彈行情之外，亦可轉為逢低承接存股概念的操作。投信法人表示，畢竟以台積電為主的科技股迎來AI盛事，未來業績仍可望成長對股價有所助益，遇到股價大震盪之際，正好逢低買進。從盤中零股成交量中的台積電與鴻海分居一、二名，透露小資族對科技大廠的未來股價走勢仍具信心，如資金不夠便轉以相關ETF為買進標的。

市值型ETF之外，高股息ETF也是小資族投資焦點。法人表示，雖然股市漲多後須提防過熱的修正，不過，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。在股市動盪之際，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來得低，可為存股族投資組合帶來穩定的收益。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，以CMoney資料，統計至6月30日數據來看，台股上市櫃公司今年除息高峰落在7月，在資金活水外溢下，可望對股市帶來正向助益；進一步觀察過往15年數據統計，台股於7月的含息報酬表現最為突出，在一年當中報酬表現居冠。

張圭慧認為，短期大盤回檔，屬股市健康的良性修正，國內景氣以採購經理人指數（PMI）來看，仍維持復甦趨勢，建議投資人可分批擇優布局高股息ETF，一次掌握具趨勢題材的潛力個股。

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