五檔台股ETF 逆風向上

美國前總統川普風暴持續擴大，台股昨（18）日重挫371點，失守月線，連帶多數台股ETF跟著收黑，但仍有五檔台股ETF逆勢收紅，且五檔中有四檔都是高股息ETF家族，展現高股息殖利率股在股市拉回時的抗震力道。

在川普遭槍襲後，當選下一任總統機率大增，近日接受外媒採訪時指出，台灣拿走美國晶片產業，美國無需保護遠方小島等言論，又逢半導體大廠艾司摩爾財測遜於預期等多重利空因素影響，昨天台股中的電子股重挫，台積電陷入千元保衛戰；科技股落難，部分資金轉向非電股，包括金融股、油電燃料、運動休閒、營建、、食品、造紙、塑膠等類股逆勢收紅，台股終場下跌371.35點，跌點為今年第五大。

台股ETF前十強 圖／經濟日報提供

根據CMoney統計，平均54檔原型台股ETF下跌1.37%，其中，逆勢收紅的五檔依序為元大台灣高息低波（00713）漲0.6%、凱基優選高股息30漲0.33%、永豐優息存股0.3%、元大MSCI金融0.2%、國泰股利精選30漲0.1%，當中就有四檔是高股息ETF，顯示有股息作為下檔的保護力；而元大台灣高息低波、凱基優選高股息30和國泰股利精選30選股中都有低波動因子，在震盪盤勢中也發揮作用。

進一步檢視逆勢收紅台股ETF的持有類股情況，截至12日，元大台灣高息低波持有類股中，金融保險類股13.9%為第二大、通訊網路類股12.41%為第三大、食品類股11.3%第四大，都是盤面逆勢收紅的族群所在。

凱基優選高股息30持有金融股28.7%；永豐優息存股僅鎖定非電族群，其中金融股占49.7%；元大MSCI金融為100%投資金融股；國泰股利精選30金融股比重達66.7%，推升ETF表現。

另外，相對抗跌的台股ETF還有兆豐永續高息等權、野村趨勢動能高息、富邦特選高股息30、復華富時高息低波、兆豐龍頭等權重等。

富邦投信指出，隨著全球總體經濟好轉帶來的庫存回補需求，加權指數今年以來仰角上攻，不過，回顧上半年台股表現，加權指數主要增長動能主要來自於電子類股，近來電子類股獲利了結賣壓逐漸浮現，過去買盤追價力道十足的相關類股也慢慢出現漲多回檔的修正走勢。