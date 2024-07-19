日股ETF 資產配置優選

台灣人愛赴日購物，或許可以考慮靠日本ETF把錢賺回來。

日本官方統計，今年4至6月台灣人訪日消費金額超過1,739億日圓，折合台幣約382億元。投信法人表示，哈日族不妨將日本ETF列入資產配置，開心使用日貨的同時，也能同享日本企業獲利成長果實。

日本製造的產品與服務早已融入台灣人生活，例如在台灣市占領先的TOYOTA汽車，或是血拚族愛逛的無印良品，都是日本商社指標企業。

中國信託投信表示，「商社」是日本歷史文化下的特殊產業，原先主營貿易批發業務，但現在已轉型成全球多角化經營的大型企業，更透過併購上、中、下游供應鏈，創造競爭優勢。中信日本商社ETF（00955）經理人游忠憲表示，日本商社已擴展出更廣泛的經營內容與服務功能，現亦致力於人工智慧（AI）及能源轉型，持續創造商業價值，大幅增加商社的企業競爭力。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，根據統計，日本五大商社營收約占日本名目GDP逾一成，加上業務橫跨多種產業，包含原物料、工業製造、基礎建設、交通、食品、商業流通等，版圖甚至擴展至全球，其地位重要性不言可喻，其中百貨零售品牌受惠日圓貶及刺激消費以及觀光客爆買，今年營收皆有亮眼表現，甚至超越泡沫經濟時期紀錄，也凸顯商社及內需復甦題材，是投資日本不可或缺的亮點。

對於日本商社的投資價值，游忠憲進一步分析，近年日本商社轉型成功，營收獲利也脫胎換骨，成為掌控日本經濟命脈的企業集團。根據彭博（Bloomberg）統計，2024年日本商社營收占日本GDP比重已接近20%，獲利展望也持續上修，平均毛利率達18.5%；而觀察2021年至2023年股價表現，NYSE FactSet日本商社及批發指數漲幅皆優於東證指數，顯示日本商社的企業競爭力與獲利能力明顯優於其他日企。

這也是近年來股神巴菲特（Warren Buffett）持續加碼投資日本商社的主因。

此外，包含高盛、摩根士丹利等外資，亦肯定商社在日本經濟扮演的角色，認為商社可望成為日股推手。

根據東京證交所統計，外資連續四年流入日股，且截至今年上半年，外資淨流入金額已創下2014年以來新高，帶動日本東證指數突破歷史新高，且仍在持續。