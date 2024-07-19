半導體ETF商品 定期定額買

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

受美國前總統川普「保護費」說衝擊，台積電昨（18）日早盤摜破千元，所幸終場仍守住千金股寶座。中國信託、新光等投信表示，半導體產業長線看好，短線雖受消息面干擾，長期將回歸基本面，若想避開股價波動風險，可考慮定期定額布局半導體ETF。

近期美國總統參選人川普接受媒體專訪，表示台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢，導致台積電股價連兩天重挫。不過，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，此番言論其實是「老生常談」，且台積電也已赴美設廠，擴大在美服務與布局；美國總統參選人的言論雖造成台積電股價短期波動，但不影響公司基本面。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯也表示，近日人工智慧（AI）股股價獲利賣壓出籠，股價連番重挫，澆熄不了「全球AI產業化」、「產業AI化」兩大轉型趨勢，直接受惠的台灣半導體供應鏈成為歐美科技巨頭最佳AI盟友，建議股價近期下跌正好提供買入機會，看準下半年全球科技新品上市，有機會掀起一波消費者換機潮、廠商拉貨潮有望提前啟動下，預料半導體ETF股價後續有表現空間。

事實上，台積電昨天召開法說會報也傳出佳音。張圭慧表示，在全球數位轉型及AI浪潮帶動下，半導體需求可望持續成長，為台灣半導體業帶來成長契機。台積電在製程技術及產能規模上的領先優勢，伴隨AI硬體需求，CoWoS與SoIC產能未來應持擴充，有望再擴大與競爭對手的差距；再者，目前晶圓代工廠3奈米訂單呈現供不應求的狀況，主要受惠蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等主要客戶產能全包，市場預期訂單將持續滿至2026年。

蘋果主要晶片下單動能來自下半年將發布新款iPhone手機，已知將導入AI功能，將引發一波換機潮。

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