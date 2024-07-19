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00713逆勢上漲！他怕爆狂喊低調 網卻酸1關鍵「等於沒漲」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股跳空大跌，失守月線。圖／聯合報系資料照片
台股跳空大跌，失守月線。圖／聯合報系資料照片

台股18日下跌、台積電盤中失守千元，元大台灣高息低波(00713)是唯一一檔上漲的高股息ETFPTT網友卻抱怨，媒體一報導此消息股價就準備下跌，頻頻呼籲「要低調」，不過也有人指出，「其實跟一個月前股價一樣，等於沒漲」。

台積電（2330）18日重挫開低，一度跌至986元，尾盤跌幅縮小，收1,005元，跌幅2.43%，使得台股也跟著大跌，終場收在23,398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，成交量增至5,793.37億元，三大法人賣超524.95億元。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，00713是18日唯一一檔上漲的高股息ETF，他說，「者都特別寫一篇公告市場了，我也攔不住，這波大盤從高點24416到今天的23148 跌了1268點，00713從同天最高點58.75到57.7、跌了1元，有買的請勿再加碼，幫忙低調」。

其他人則留言「別再報了！早上掛57.7沒撿到」、「非積股起飛了」、「低調，我還買不夠」、「神之一手就是賣鴻海」、「蜈蚣大軍出動」、「低調啦，這隻就防禦etf啊」、「早上一個忙錯過58以下的713，可惡」、「從蜈蚣大軍後就無法低調了」、「67張等抬轎」、「平衡一下，還好前陣子把713拉到持股的四分之一」。

不過也有人說「現在溢價有點多」、「其實跟一個月前股價一樣，等於沒漲」、「這有什麼好低調的」、「高調，我在車上希望越來越多人幫我抬轎」、「大盤跌多少它才漲多少」、「反彈後補跌」。

00713元大台灣高息低波 ETF PTT 台積電 台股 大盤 高股息

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